В Одессе с оружием пытались захватить предприятие 4 28.07.2018, 13:11

1,804

Фото: Нацполиция Украины

Мужчин привезли для захвата предприятия из Киева и Ровно. Один из них оказался гражданином РФ.

В Одессе неизвестные вооруженные люди захватили частное предприятие "Бетон-Одесса". Об этом сообщил руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook в субботу, 28 июля.

По его словам, 20 мужчин в камуфляжной форме ворвались на предприятие и захватили его. На данный момент на месте инцидента работают правоохранители.

"В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие, захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП", – сообщил Головин.

Фото: Нацполиция Украины

Позже стало известно, что полиция задержала 21 человека. Как сообщает издание "Думская" со ссылкой на полицию, мужчин привезли из Киева и Ровно. Один из них якобы оказался гражданином РФ.

"Заказал рейдерский захват некий народный депутат. Кроме оружия, у задержанных изъяли наркотики", – пишет издание.