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Появились снимки авто, летающего благодаря взмахам крыльев

  • 28.07.2018, 13:51
Фото: Volerian/Cover Images

Стартап Volerian представил концепцию летающего автомобиля.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Концепт летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой был презентован на Farnborough International Airshow 2018.

Стоит отметить, что летательный аппарат почти не производит шума, а также является безопаснее самолетов, оснащенных пропеллером.

Данное транспортное средство рассчитано на одного пассажира и будет построено из углеродного волокна. В компании также считают, что производство Volerian будет низкозатратным благодаря тому, что большую часть деталей корпуса можно изготовить с помощью пултрузии.

"Volerian создал систему, которая дешева для производства, а также намного тише и безопаснее, чем любая аналогичная технология с использованием вентилятора или пропеллера", - пояснили в компании.

По данным СМИ, основой двигательной системы летательного аппарата является двигающееся крыло, установленное в специальные "отсеки".

Фото: Volerian/Cover Images
Фото: Volerian/Cover Images
Фото: Volerian/Cover Images
Фото: Volerian/Cover Images
Фото: Volerian/Cover Images
Фото: Volerian/Cover Images
Фото: Volerian/Cover Images

17 июля стало известно, что компания Rolls-Royce (Великобритания) занялась разработкой летающего такси.

21 июня компании Audi и Airbus анонсировали запуск проекта Urban Air Mobility, в рамках которого планируется провести испытания аэротакси на базе автоконцерна в Ингольштадте.

25 мая сообщалось, что компания Uber построит первую лабораторию по программе летающих такси Elevate.

11 мая компания Uber в рамках ежегодной конференции Elevate в Лос-Анджелесе (США) показала концептуальные изображения аэропортов для своих воздушных такси (скайпортов).

9 мая сообщалось, что компания Uber подготовила концепт летающего такси, презентованного в рамках саммита Uber Elevate.


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