Чужой барин лучше своего? 4 Игорь Эйдман

28.07.2018, 14:20

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Игорь Эйдман

Путину лепят образ идеального правителя для ментально советских граждан из республик бывшего СССР.

Проведя множество интервью и встреч в рамках нескольких проектов в Берлине, убедился, что многие недавние выходцы из республик бывшего СССР: Молдовы, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и даже Украины пропутински настроены (часто в их голове полная каша, но Путин почти всегда — сильный, "правильный" президент). В войне в Донбассе винят кого угодно, только не Кремль. Наиболее популярна версия, что во всем виноваты американцы. Доходит до смешного. Молодая украинка из Киева рассказала, как зловредные американцы еще во времена СССР разбросали с самолетов колорадских жуков, чтобы оставить страну без картошки. Есть ощущение, что контрпропагандистская работа в Украине провалена.

Самые антипутински настроенные респонденты - молодые туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Причем, чем моложе, тем сильнее не любят режим и даже аннексию Крыма воспринимают негативно (аргументы, правда, скорее экономические, чем моральные). Появляется ощущение, что пропаганда перестает влиять на новое поколение россиян, но ее воздействие на жителей постсоветских республик усиливается - болезнь перекинулась на соседей.

Людям с рабской психологией чужой барин всегда кажется лучше своего. Путину успешно лепят образ идеального правителя для ментально советских граждан из республик бывшего СССР: этакого нового Сталина, которого "все в мире боятся и уважают". Это новая угроза для свободы на постсоветском пространстве.

Игорь Эйдман, Фейсбук