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Фотофакт: В Могилеве заметили бегущую косулю

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  • 28.07.2018, 14:25
Фото: Сергей Дзен

Животное увидели прямо в центре города.

Недалеко от центра Могилева у дороги сфотографировали бегущую косулю.

Косулю сфотографировали недалеко от центра города, испуганное животное убегало от проезжей части.

Напомним, в Беларуси аварий с участием копытных животных ежегодно происходит не один десяток. Начиная с послевоенных лет (когда только формировалась дорожная сеть) и до недавнего времени при строительстве дорог не учитывалось, что трассы рассекают территорию обитания животных пополам: по разные стороны дороги оказываются места нагула, зимовки и размножения. У разных видов животных это выглядит по-своему, но принципиально одно — дорога становится барьером, который животным нужно преодолеть.

Фото: Сергей Дзен

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