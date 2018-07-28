Лавров и Макей всполошились из-за ареста генсека ОДКБ 6 28.07.2018, 14:33

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Фото: teleskop-by.org

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем состоялся в субботу.

Об этом сообщили в МИД России.

"Обсуждались текущие вопросы деятельности ОДКБ", - говорится в сообщении.

Между тем ранее в субботу Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

"Это строго внутренний правовой процесс (...) Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Балаян "Интерфаксу".

В пятницу Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

Также сегодня этот вопрос обсуждался во время телефонного звонка белорусского диктатора Лукашенко премьер-министру Армении Николу Пашиняну.