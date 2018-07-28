Тайфун «Джондари» в Японии: отменены несколько сотен авиарейсов 28.07.2018, 14:44

ФОто: EPA

Ожидается, что осадки в Токио достигнут 400 мм.

В ближайшие сутки на Японию обрушится тайфун «Джондари». Из-за непогоды уже отменены несколько сотен внутренних авиарейсов. Авиакомпании также предупреждают о задержках и отмене международных рейсов.

Об этом сообщает Reuters.

О многочисленных отменах рейсов свидетельствуют данные онлайн-табло авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL). Отменены рейсы между Токио и Осакой и Нагоей, а также между Токио и Саппоро — административным центром северной префектуры Хоккайдо.

Кроме того, Japan Airlines предупреждает о возможных задержках и отменах международных рейсов из токийских аэропортов Ханэда и Нарита и островного аэропорта Тюбу в заливе Исе возле города Токонамэ.

Метеорологи предупреждают, что Джондари (в переводе с корейского - «жаворонок») достигнет острова Хонсю в субботу вечером или в ночь на воскресенье. Ожидается, что осадки в Токио достигнут 400 мм, а первой от тайфуна пострадает провинция Кансай (регион Кинки). Этот регион был в числе пострадавших от наводнения в середине июля, когда жертвами стихии по всей стране стали более 200 человек.