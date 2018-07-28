Три cтраны ЕС требуют увеличить импорт американского газа в Европу 1 28.07.2018, 14:47

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Франция, Испания и Португалия хотят уменьшить зависимость от газа России.

В совместной декларации Франции, Испании и Португалии, подписанной после встречи по энергетике в Лиссабоне в пятницу, лидеры стран поддержали предварительную договоренность между Евросоюзом и США увеличить импорт американского сжиженного газа в Европу. По словам представителей стран-подписантов декларации, эти меры должны уменьшить зависимость Европы от российского газа.

Об этом сообщает DW.

Лидеры стран настаивают на проведении газовой трубы, по которой газ транспортировался бы в другие страны Европы. Мадрид и Лиссабон уже строят газопровод в Каталонии на северо-востоке Испании. Согласно плану, он дополнит другой, уже построенный газопровод к западу от Пиренеев и соединит Испанию с Францией. Обе страны сейчас импортируют газ из Алжира с по газопроводу, запущенному в 2011 году.

Страны имеют семь портов, которые могут принимать сжиженный природный газ. Сейчас импортируют его из Катара и США, поставки растут.

"Американский газ составляет 25 процентов нашего предложения, а Португалия и Испания имеют терминалы, которые позволят нам разгружать американские танкеры с газом и транспортировать его через трубопровод", - заявил на днях министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

По данным председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, сейчас 35% импортируемого газа в Евросоюз поступает из США.