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Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео

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  • 28.07.2018, 14:59
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Рыболовы у побережья Флориды сняли на видео нападение гигантского групера на акулу.

Ролик опубликован на YouTube.

На крючок рыбаков попалась небольшая акула, которую они уже подтягивали к лодке. В этот момент к поверхности внезапно приблизился атлантический гигантский групер, который схватил добычу и утащил в глубину.

На кадрах видно, как под весом групера удилище в руках у одного из рыболовов согнулось в дугу. Как рассказал Newsweek один из очевидцев, люди боролись с гигантской рыбой 10 минут и в конце концов заставили ее выплюнуть добычу. По мнению рыболовов, масса хищника могла превышать 220 килограммов.


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