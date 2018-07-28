Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео

Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео1
- 28.07.2018, 14:59
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Рыболовы у побережья Флориды сняли на видео нападение гигантского групера на акулу.
Ролик опубликован на YouTube.
На крючок рыбаков попалась небольшая акула, которую они уже подтягивали к лодке. В этот момент к поверхности внезапно приблизился атлантический гигантский групер, который схватил добычу и утащил в глубину.
На кадрах видно, как под весом групера удилище в руках у одного из рыболовов согнулось в дугу. Как рассказал Newsweek один из очевидцев, люди боролись с гигантской рыбой 10 минут и в конце концов заставили ее выплюнуть добычу. По мнению рыболовов, масса хищника могла превышать 220 килограммов.