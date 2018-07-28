«Так всегда происходит, когда дела в стране ухудшаются» 28.07.2018, 15:17

1,145

Тамара Щепеткина

Фото: racyja.com

На журналистку Тамару Щепеткину составлен третий протокол за работу без аккредитации на «Радыё Рацыя».

Протокол в Березовский РОВД передали из Яновского районного отделения милиции за подписью начальника. В протоколе надо было ответить на 5 вопросов, которые якобы связаны с посещением Щепеткиной свинофермы «Сухое». Свиноферму быстро и с молниеносной скоростью ликвидировали, оставив почти весь коллектив в 270 человек без работы.

«Я отказалась отвечать на вопросы, воспользовавшись ст. 27 Конституции Республики Беларусь не свидетельствовать против самой себя, - говорит журналистка. - Уверена, что нынешнее давление, которое идет на меня, это очередное наступление Комитета госбезопасности. Так всегда происходит, когда дела в стране ухудшаются, обостряются проблемы. Вместо того, чтобы улучшать эти дела, устранять проблемы, наступают на независимых журналистов, чтобы заставить их замолчать».

После выхода на «Радыё Рацыя» репортажа о свиноферме «Сухое» яновская милиция 12 июля, не представившись, незаконно провела обыск свинарок, которые возвращались с работы. Кроме этого, они показали портрет Щепеткиной и устроили допрос по поводу того, знают ли такую журналистку, кто ее вызвал на ферму, где взяли номер ее телефона. Через два дня после этого Щепеткину вызвали в милицию по поводу работы без аккредитации.