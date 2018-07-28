Под Быховом рыбак поймал сома, который весит почти 50 килограмм 6 28.07.2018, 15:29

1,668

Огромного сома бобруйчанин Николай Шепетов поймал на «Большой бард-рыбалке».

Сом весит 42,5 килограмма. Улов в более чем три раза превысил ранее установленный рекорд. По словам рекордсмена, он ловил и более крупную рыбу — личным достижением стал сом, завесивший 54 килограмма, сообщает БелТА.

Проект «Большая бард-рыбалка» проводится с 2010 года. Ежегодно он собирает гостей и участников из Беларуси, России, Украины.