«Денег нет». Наш ответ: «Уходите» 28.07.2018, 15:38

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Фото: vl.ru

Сотни людей во Владивостоке вышли на митинг против повышения НДС и пенсионного возраста.

Около 1800 человек собрал митинг против повышения пенсионного возраста и НДС на привокзальной площади во Владивостоке, пишет newsvl.ru.

Коммунисты, дети войны, горожане, активисты штаба Навального оставляли подписи за отмену реформ и требовали отставки правительства и президента, народного суда над чиновниками, продавливающими «антинародные законопроекты», и прекращения «издевательств властей над населением». Подписи приморцев будут направлены в правительство с предложением провести референдум против повышения пенсионного возраста.

Фото: vl.ru

19 июля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект пенсионной реформы. Повысить пенсионный возраст планируется до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Предусматривается переходный период с 2019-го по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на год. При этом добиться одобрения законопроекта в первом чтении в нижней палате парламента удалось только благодаря большинству «Единой России», которая отдала за законопроект 328 голосов. В их числе были единороссы Виктор Пинский, Сергей Сопчук, Владимир Новиков и Виктория Николаева. Против голосовали 42 коммуниста, 37 членов ЛДПР, 22 справедливоросса и два беспартийных депутата. Аналогичная ситуация с согласием «партии власти» на реформу произошла на уровне Приморского края.

Фото: vl.ru

Возмущенные грядущим повышением пенсионного возраста, а также принятием закона о повышении НДС до 20% владивостокцы вышли на согласованную акцию протеста. Местом проведения митинга стала привокзальная площадь. У памятника Ленину главные организаторы – приморские коммунисты развернули плакаты с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста», «"Денег нет". Наш ответ: "Уходите"», «Россия – единая! Против повышения пенсионного возраста», «Власть наглеет, а мы краснеем», «Вместе мы сила», и «Планы правительства загоняют нас в нищету». Всем, кто присоединился к акции протеста, раздавали листовки и красные ленточки. Кроме того, организаторы собирали подписи за приостановление пенсионной реформы.

Фото: vl.ru

Выступавшие убеждали горожан, что повышение НДС приведет к росту цен товаров на полках магазинов, а изменения пенсионного законодательства испытают народ на прочность. Митингующим также сообщили, что они сами виноваты в происходящем в стране из-за своей пассивности. Напомнили о низкой явке на выборах в Думу Владивостока, которая, по словам коммуниста Анатолия Долгачева, составила около 15%. Из толпы горожане периодически выкрикивали: «Воров под булыжники» и «Путину импичмент!»

Политические очки на акции протеста не упустил возможности получить депутат Законодательного собрания от КПРФ Андрей Ищенко, который собрался на губернаторские выборы в сентябре.

Фото: vl.ru

«Наше либеральное правительство уже везде обосновало, почему необходима пенсионная реформа. По телевизору все время твердят, что у государства скоро кончатся деньги, но они не объяснили одно: нас всех растили бабушки и дедушки, а теперь получается, что мы у нового поколения забираем их бабушек и дедушек. Это приведет к деградации страны!» – сказал VL.ru Андрей Ищенко.

Фото: vl.ru

Уже со сцены он назвал членов правительства «тварями», которые с экранов телевизоров объясняют народу, почему тот должен быть нищим. С жесткой критикой он выступил и в адрес врио губернатора Андрея Тарасенко и просил собравшихся не отдавать за своего оппонента от «Единой России» голоса на предстоящих выборах.

Среди жителей города большинство отметили, что на митинг шли не из-за любви к коммунистам или навальнистам, а потому что хотели показать, что им не все равно на свое будущее и будущее детей.

Лариса Петровна уже на пенсии, но она беспокоится за будущее своих внуков. Аккуратную формулировку «изменения в пенсионном законодательстве» женщина назвала «живодерской акцией и неуважением чиновников к собственному населению». «Это судьбоносное решение, которое может привести к концу России. Есть несколько факторов, которые говорят, что нельзя проводить подобную реформу: у нас слабая экономика, низкий уровень зарплат, плохое медицинское обслуживание и очень низкие пенсии», – говорит Лариса Петровна.

Женщина считает, что если бы население чаще публично высказывало свое недовольство, то на власть можно было бы повлиять. «Сейчас очень трудно требовать что-то от власти, потому что люди разобщены. Большинство говорят: ''Пусть молодые идут на митинг!'' Сами-то они спокойны, потому что уже получают пенсию...»

Фото: vl.ru

Аналогичного мнения придерживается участник акции Кирилл. Ему 28 лет, по профессии он плотник. На акцию протеста приехал из пригорода, чтобы выразить свое недовольство действиями правительства. «Я без матов о них говорить не могу...» – делится мнением о российских чиновниках молодой человек. Собравшись с мыслями, все же высказывается: «То, что делается с пенсиями и НДС, трудно назвать грабительством, это просто уничтожение нации».

Кирилл огорчен, что подавляющее большинство граждан России выражает свое мнение только в интернете. Их он называет «диванным бомбилами». На митинг он также звал и двух своих друзей из Артема, но те решили, что лучше проведут день на море. «Будут они потом своим внукам рассказывать, как на море ездили!» – возмущается Кирилл.

29-летний Евгений по специальности экономист. Его заботит больше всего изменение налога на добавленную стоимость. «Пенсионный возраст, конечно, предлог выйти на митинг протеста, но меня больше повышение НДС беспокоит... Считаю, хоть и говорят, что налог вырастет на 2%, по факту он потом ударит по карманам на все 20%. У нас ведь продукция сразу не приходит от производителя на рынок, а проходит несколько стадий контроля, везде заплати эти 2% и получится...»

54-летняя Наталья работает на протезно-ортопедическом предприятии. До ухода на пенсию ей остался ровно год. Митинг на площади, по ее мнению, единственный способ достучаться до власти. «Я всю жизнь работала честно, платила государству налоги. Помню, как пахала в ужасных условиях в 90-е,и не могла позволить себе родить второго ребенка, потому что есть нечего было элементарно – не платили зарплату. А сейчас получается, когда пришла пора мне уйти на заслуженный отдых, я эту пенсию, оказывается, не заработала», – говорит Наталья.

Анне 40 лет, она работает юристом. По ее словам, узнав о повышении НДС и пенсионной реформе, захотела, чтобы к руководству страны пришли новые люди. «Как и большинство людей, я считаю, что у нас продолжительность жизни не такая высокая. У нас ведь слабая медицина и есть проблемы с трудоустройством для людей старшего поколения. Еще я думаю, что после 55 лет люди уже должны отдыхать, а не работать... Нам нужны новые люди с новыми идеями, которые бы работали на благо общества. Народу мешает одно – мы плохо организованы, у нас нет лидера, а правительство этим пользуется», – считает Анна.

49-летний Владимир работает водителем муниципального автобуса. Сейчас он трудоустроен на предприятии «ВПОПАТ-1». Мужчина утверждает, что власти укрепляют только свои позиции во внешней политике, а на происходящее внутри страны им плевать. «Я пока ехал на митинг, вспоминал последние пять лет своей работы. Не смог вспомнить, кого мы за этот период проводили нормально на пенсию. Все увольнялись с работы по состоянию здоровья, еще не доработав до пенсионного возраста. У одного моего коллеги отказала рука после инсульта, у второго – речь, у другого обнаружили рак крови и еще один уволился из-за проблем с печенью. А нам говорят, что мы стали здоровее и дольше живем. Получается, что президент сейчас подпишет мне приговор. После 65 лет надо будет чем-то заниматься, а кроме как хорошо водить автобус, я больше ничего не умею. А кто в 65 лет меня пустит за руль автобуса? Это что означает, мне улицы надо будет идти подметать?» – возмущен Владимир.

29-летний Николай, инженер по специальности, вообще уверен, что не доживет до пенсии. «Если спокойно проанализировать все, что делает наше правительство, становится понятно: пенсионные реформы и повышение НДС – не в пользу простого народа. Я думаю, что верхушке не хватает денег. Где их тогда брать? Только отжать у народа! Мы можем этому противостоять, но людям нужно политически быть образованными, а не верить в то, что говорят по "зомбоящику"», – говорит мужчина.

На митинге коммунисты инициировали письменный опрос, в ходе которого людей просили высказать мнение по вопросу: «Поддерживаете ли вы правительственный законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию мужчин – на пять лет, а женщин – на восемь лет». В опросном листе каждый гражданин оставлял не просто подпись, но и паспортные данные: адрес, дату рождения. Высказались около 1800 человек. Все против. Подписи приморцев, как и жителей других регионов, будут отправлены в правительство с инициативой провести референдум против повышения пенсионного возраста.