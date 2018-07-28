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Должникам будут рассылать жировки другого цвета

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  • 28.07.2018, 15:51

Цветные квитанции будут появляться в почтовых ящиках дома, где имеется самая большая просроченность по платежам.

Гродно станет первым городом в Беларуси, где квитанции на оплату услуг ЖКХ станут цветными. Жировки желтого цвета будут означать, что в квартире проживают должники, пишет kurjer.info.

Получать желтые жировки будут не все, кто числится в списках неплательщиков. Цветные квитанции будут появляться в почтовых ящиках того дома, где на данный момент имеется самая большая просроченность по платежам.

«Данная мера будет своего рода сигнализировать о наличии задолженности. Считаем, что такая жировка «укрепит» уведомительный и предупредительный комплекс мер», — отметил Александр Фабричных, начальник отдела правовой и кадровой работы единого информационного расчётно-справочного центра Гродно.


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