Как белорус случайно пожил на вулкане 1 28.07.2018, 16:13

Путешественник рассказывает о туристических лайфхаках в Южной Корее, Индонезии и Омане.

Драматург и креативный продюсер радио Unistar Николай Рудковский – опытный путешественник. Он уверен, что страсть к путешествиях в нем от того, что он по гороскопу Водолей, пишет kp.by.

Фото: Личный архив

- Это знак воздушный, наверное, потому ветер меня и гоняет. Причем с самого детства, когда я любил убегать из дома. А еще мне мама вслух читала книги Жюля Верна и Луи Буссенара. Когда я еще не умел выговаривать все буквы, заявлял взрослым: буду великим путешественником.

Николай замечает, что в его студенческих 1990-х с деньгами было не густо, но путешествовать помогали вузовские обмены и театральные фестивали. А регулярные поездки для него начались в «нулевых», когда стало проще с визами, а путешествия стало возможно планировать самостоятельно. Именно о лайфхаках в поездках туда, где нога белоруса ступает не часто, Николай Рудковский рассказал журналистам. Сегодня знакомимся с тремя азиатскими странами.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: В РЕСТОРАНЕ ГОТОВИШЬ СЕБЕ САМ, А В ОТЕЛЕ НЕ НУЖНА ЗУБНАЯ ПАСТА

- Начиная с Олимпиады-2004 в Афинах раз в два года посещаю страну, где проводятся игры. Даже в Канаду так попал, куда очень дорогие туры, но там как раз оказались три друга. Ну а как после зимней Олимпиады в Пхенчхане не посетить Южную Корею? Правда, я не люблю ездить зимой в холодные страны, так что отправился туда в мае.

В архитектуре центра южнокорейской столицы Сеула смешиваются история и современность

Фото: Личный архив

Как добраться?

- Решил лететь из Минска в Москву и в том же аэропорту пересесть на рейс в Корею (билеты - от $600). Но «Шереметьево» не принимало из-за погоды, и мой самолет улетел в Нижний Новгород. На свой рейс я уже не попадал, билет обменяли на завтрашний вылет, а путешествие стало на день короче. Теперь точно знаю, что стыковка между самолетами должна быть больше, в аэропорт лучше добираться наземным транспортом. Ну, и с друзьями не стоит расставаться, чтобы переносить невзгоды вместе.

А форма украшений в этом уголке Сеула напоминает одну небезызвестную белорусскую библиотеку

Фото: Личный архив

Где жить?

Небольшие гостиницы в Южной Корее широко представлены на Booking.сom, их ценовая категория – от $35 до $60. Жилище не слишком роскошное, зато удобное до мелочей.

- Свою зубную пасту я даже не распаковал, в номере там есть тапочки, фен, электрочайник и пакетики с кофе – корейцы уже разучились пить чай. Наверное, только предложенной расческой не пользовался.

Чем заняться?

Есть программа temple stay в буддийских монастырях – можно пожить с монахами, проникнуться буддийским бытом.

Стоимость такого релакса высоко в корейских горах - от $50 за сутки

Фото: Личный архив

Паломники могут пожить несколько суток в таком буддийском храме

Фото: Личный архив

Все дела в монастыре Baekyangsa проходят с наставником

Фото: Личный архив

- Мне не очень нравится жесткий график, а там надо было сразу, как в тюрьме, снять с себя вещи, переодеться в зеленое, в 21 час – отбой, а в 4.30 – подъем на утреннюю молитву. День-другой там можно выдержать ради своего обогащения и интереса.

Такое удовольствие стоит 50 $ за сутки.

Сосны - одна из особенностей природы Южной Кореи

Фото: Личный архив

Что посмотреть?

Местная природа – идеальная для отдыха: сосны, горы и море. А еще Южная Корея – страна крепостей. Есть и полуразрушенные, и прекрасно сохранившиеся. Много тут и останков динозавров.

На Чеджудо стоит побывать в тоннелях, которые создала вулканическая лава

Фото: Личный архив

Стоит побывать на вулканическом острове Чеджудо с тунелями, которые лава пробила как бур в метро. Экскурсия на целый день по острову со шведским столом из блюд корейской кухни стоит 69$.

А это - Сувон, и снова крепость посреди современного города

Фото: Личный архив

Что попробовать?

Николай говорит, что продукты в Корее дороговаты по белорусским меркам. Есть и отличия в кухне:

Многое в южнокорейской кухне на любителя, но попробовать стоит как можно больше блюд

Фото: Личный архив

- Традиционные пельмени начинками отличаются от наших. С них можно перейти на мясную или овощную кухню. Удивило, что морепродукты дорогие, а когда просишь корейцев пожарить рыбу, у них расширяются глаза. Они едят ее сырой в виде сашими или в холодном пикантном супе. Но это не мое.

Что-что, а морепродукты на Чеджудо всегда свежие!

Фото: Личный архив

А рядом с добытчицами морепродуктов - туристы

Фото: Личный архив

В Южной Корее много кафе и ресторанов, где ты сам накладываешь себя мясо или осьминогов, а потом за плитой на своем же столе жаришь все это и общаешься. Ужин в таком формате – это где-то 15$. В качестве напитка подходит сочжу - мягкая 17-градусная рисовая водка. А самое вкусное – 6-градусная бражка маколи, которую даже днем пьют мужчины и женщины. Бутылка стоит 1,5 - 2$.

В Сокчхо нет проблем со свежей рыбой!

Фото: Личный архив

Как ездить по стране?

- Мы хотели взять напрокат машину, но еще за месяц до вылета выяснили, что наше международное водительское удостоверение на карточке там не пройдет – только бумажное, формата паспорта.

Национальный парк Соракасан расположен высоко в горах

Фото: Личный архив

Зато белорусы познакомились с местными поездами (переезд из города в город обойдется от 5 до 15$), которые прибывают со скрупулезной точностью: если написано, что у вас вагон №2, то поезд остановиться ровно там, где табличка с цифрой «2». Ну и внутренние авиалинии вполне доступные – от 30$. Причем регистрацию можно пройти и за 20 минут до вылета, а на борту разрешено провозить более чем 2 литра жидкости.

Фото: Личный архив

Лайфхаки

Бесплатные туалеты в Южной Корее – везде. В том числе и на каждой станции метро.

Фото: Личный архив

Стоит заказать хоть одну экскурсию у русскоязычных женщин, которые вышли замуж за корейцев. Это погружение в местный быт и образ жизни.

Некоторые отели тематические - предназначены для интимных свиданий. Там на стенах висели компьютеры и наборы дисков с фильмами сексуального характера. Стояли кровати, которые, наверное, должны увеличивать эффект от ночных радостей. А вместе с ключом выдавали пакет с презервативами. Правда, на сайте бронирования об этом не сказано ни слова, а портье смотрит на компании туристов удивленно.

Визу в Южную Корею можно получить в Минске за $40.

ИНДОНЕЗИЯ: ПОБЫВАТЬ В ДЖУНГЛЯХ, КАК ИЗ КИНО, И ПОПЛАВАТЬ В КОРАЛЛОВЫХ РИФАХ

- Побудила к поездке свадьба друга, - говорит Николай. – Он решил провести церемонию на острове Бали, но быть там вовремя у меня не получалась из-за рабочих вопросов. Но я поехал месяцем раньше. Но на Бали уже повсюду провода, стало слишком цивилизованно. Зато за две недели проехал практически всю страну – кстати, безвизовую для белорусов.

Как добраться?

Туда-обратно я полетел из Минска с пересадкой в Домодево через Сингапур, где по 4 дня можно провести без визы с международном авиабилетом на следующий перелет. Дорога обошлась примерно в 700$. Но все 8 суток в Сингапуре, конечно, нечего делать – осмотреть страну можно за день-полтора. Однако перевести дух после тяжелого перелета с посадкой в Абу-Даби стоит, чтобы не сидеть потом на кофе или энергетиках.

Где жить?

В Индонезии много замечательных дешевых гостиниц – за $15.

- Мы жили в отелях уровня 3-4 звезды. Там было все – от зубных щеток до плазменных телевизоров. Наверное, лучшие отели попались в Джокьякарте на острове Ява. Причем все – с бассейнами. А если он засорился, к примеру, то по карточке своего номера можно подойти в бассейн другой гостиницы этой же сети буквально за 5 минут.

Что посмотреть?

- У меня была детская мечта увидеть храмы Боробудур и Прамбанан, а еще остров Ява. Святилища поражают своим размахом. На острове Суматра есть национальный парк Гунунг-Лессер, где в дикой природе ты можешь увидеть орангутангов. Там же туристов ведут по настоящим мрачным джунглям – как в фильме «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. А потом туристы оказываются у горной реки, где можно искупаться, а потом прокатиться по ней на лодке через весь парк. Стоит такая комплексная экскурсия 80$.

Путешествие на остров с вулканом Кракатау (200$) – это два дня на катере. Ночуешь в бунгало на самом острове, покрытом черным вулканическим песком, из которого растут яркие красные цветы. Когда ночью начинался сильный тропический дождь, на крыльцо под соломенную крышу собирались прятаться от ливня олени. А когда утром выходишь на завтрак, они дают деру всем стадом.

Третий остров, где я побывал, - это Флорес. Он еще довольно дикий, тут мало туристов и гостиниц, зато они компактные и комфортные. Самые невероятные местные обитатели – комодские вараны, самые крупные пресмыкающиеся на планете.

Что попробовать?

- Тут много разнообразной вкусной еды. Но чем я там наслаждался, так это фрешами из экзотических фруктов (по полдоллара за порцию) и морепродуктами, - замечает Николай Рудковский. - Выбор мест огромный. Есть даже уличные кафе, где все уже приготовлено и лежит в котле – заказываешь, и тебе разогревают блюдо в микроволновке. Правда, над котлом кружат мухи, так что всего на пару долларов дороже будет поесть там, где готовят обед при тебе.

Как ездить по стране?

Индонезия состоит из множества островов, и между ними проще перемещаться на самолете. Билет стоит $30-50 – немногим больше цены билета на автобус в Москву или Варшаву. Такси или рикша по городу стоят 3-5$. Но кое-где можно переезжать на комфортных поездах. А с учетом плавания на яхте и остановок в коралловых рифах, ощущаешь себя Жюлем Верном, только в более комфортных условиях.

Лайфхаки

В парке Гунунг-Лессер живет знаменитая старая мудрая, но свирепая самка Мина, которая сидит на туристической трассе и никого не пропускает без платы в виде еды. Чтобы удалось бочком пройти, гиды и проводники кормят ее бананами. Правда, если у нее скверное настроение, начинает цепляться к туристам.

Школьники, которые изучают английский, берут у иностранцев интервью по заданию учителей. Но уже на третий день начинаешь терять терпение и чувствуешь себя Бонифацием, который приехал на каникулы, а его окружили дети и требуют повторять понравившуюся сказку.

ОМАН: ПОСМОТРЕТЬ ХОЛМ САРКАФАГОВ И ПОЕСТЬ КАРРИ, КАК В ИНДИИ

- Моя подруга вышла замуж и живет в Дубае, - рассказывает предысторию путешествия Николай. - Сначала была идея оттуда на арендованной машине поехать в Оман. Но все оказалось непросто, поэтому мы отправились в Оман. Тем более в Минске есть консульство этой страны, виза делается быстро, правда – недешево: $150.

Как добраться?

Из Киева можно подобрать перелет в Дубай, а оттуда уже летят более дешевые авиалинии до столицы Омана Маската. Такой же перелет со стыковкой обойдется примерно в 500$.

Где жить?

В Омане доступные и аккуратные гостиницы. Правда, там очень много песчанной пыли, которую приносят ветра из пустыни. Убирать этот песок попросту не успевают. И когда выходишь из душа, на ступнях сразу же окажется много песка.

Что посмотреть?

- Беларусь и Оман в чем-то похожи. Например, и у нас, и в этой стране на Аравийском полуострове теперь в тренде стиль градостроительства «дорого-богато» - отделанные мрамором здания с позолотой. Но едут туристы, конечно, не за этим. В стране много крепостей арабского стиля, а в городке Бата – целый холм древнейших саркофагов. Из Омана начинался путь ладана в Европу, и католики для всех сакральных церемоний использовали здешний ладан.

Конечно, стоит побывать на пляжах – они просто сказочные: пальмы, морские звезды, ракушки. Местные почти не купаются. Вполне вероятно, окажетесь там единственными посетителями, как получилось у нас, не считая продавца кокосов. Возле Маската побывали и на платном пляже. Туда уже заглядывают местные. Мужчины плавают в майке и плавках, а женщины в черных одеяниях сидят возле своего мужа.

Что попробовать?

Оманцы работают в госучреждениях за хорошую зарплату. А черной работой заняты эмигранты из Пакистана, Бангладеш, Индии. Так что рассчитывайте на кухню этих народов и соус кари. Из оманских декликатесов успел оценить только сладости. А еще тут много блюд из козлятины – попробовал, мясо как мясо. Ну и в кафе отдельных две страницы – это фреши по $1.

Как перемещаться?

У нас был один недорогой (50$) внутренний перелет из Маската в Салалу и обратно. А так брали машину напрокат (80$ в сутки) – благо, в стране очень классные широкие дороги, а все машины на прокат новенькие.

Лайфхаки

Cтрана стала туристической последние лет десять, гостей там пока мало. К иностранцам относятся очень хорошо, без косых взглядов, к примеру, по поводу прогулок в шортах. Для туристов есть ночной клуб европейского образца с танцами и алкоголем в Маскате – эдакая поблажка со стороны оманцев.

Местные жители ненавязчивы. Если ты зашел в лавку, продавец не будет хватать тебя за руку, а встретит тебя улыбкой и будет молча стоять и ждать, купишь ты что-то или нет.

Во многих местах висят ценники. Поторговаться можно, но не так, как в других мусульманских странах.