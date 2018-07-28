Житель агрогородка под Горками показали, куда идет «дорожный налог» 28.07.2018, 16:28

Улицы Маслаков шокируют.

Улица Ленинская – центральная в Маслаках Горецкого района, пишет сайт horki.info. Но она далеко не украшение агрогородка. Смотрите, как выглядит:

"А ведь скоро "Дажынкі", – замечает автор этих снимков.

Он говорит, что при подъезде к деревне нет ни одного хорошего подъездного пути: "Если народ покупает в городе какую-нибудь бытовую технику, мебель, и в магазине узнают, что ты из Маслаков, то привозить товар отказываются, из-за таких дорог".

"Если бы всегда делали хотя бы ямочный ремонт, все было бы нормально", – уверен читатель.