закрыть
28 июля 2018, суббота, 16:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Житель агрогородка под Горками показали, куда идет «дорожный налог»

  • 28.07.2018, 16:28

Улицы Маслаков шокируют.

Улица Ленинская – центральная в Маслаках Горецкого района, пишет сайт horki.info. Но она далеко не украшение агрогородка. Смотрите, как выглядит:

"А ведь скоро "Дажынкі", – замечает автор этих снимков.

Он говорит, что при подъезде к деревне нет ни одного хорошего подъездного пути: "Если народ покупает в городе какую-нибудь бытовую технику, мебель, и в магазине узнают, что ты из Маслаков, то привозить товар отказываются, из-за таких дорог".

"Если бы всегда делали хотя бы ямочный ремонт, все было бы нормально", – уверен читатель.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич