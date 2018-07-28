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Агент Милевского: Есть четыре предложения по Артему

  • 28.07.2018, 16:41

Но пока они не устраивают их в профессиональном плане.

Агент Александр Панков, представляющий интересы покинувшего брестское "Динамо" нападающего Артема Милевского, рассказал о клубах, которые интересуются его клиентом. Об этом пишет «Прессбол».

- Конкретика есть. На сегодняшний день у меня есть четыре предложения, но пока они не устраивают нас в профессиональном плане. Эти клубы представляют немножко не те чемпионаты, на которые мы бы хотели ориентироваться. Те варианты, по которым ведутся переговоры — они более интересны. Это варианты европейского направления.

Думаю, что в ближайшее время ситуация прояснится. Хотя мы особо никуда не спешим. Все-таки в январе Милевскому исполнится 34 года, поэтому хочется заключить контракт минимум на полтора года. Для нас является приоритетным не максимально финансовая составляющая, а больше долгосрочность проекта. Не хочется с головой "нырять" туда, где нет задач и целей. Есть желание попасть в проект, вроде Динамо-Брест или Тосно.

Хочется найти команду, которая даст Милевскому новый импульс в футболе. Артем хочет играть и у него еще много мотивации. К тому же, есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о команды Премьер-лиги. Но Артем уже много раз говорил, что кроме киевского "Динамо" ему трудно себя представить в другой украинской команде.

Что касается двух других предложений, то одна из команд ближнего зарубежья играет в еврокубках, вторая команда недавно выступала на европейской арене. Но, я не могу назвать эти клубы. Это будет некорректно с моей стороны.

Могу только уточнить, что команда, с которой мы ведем переговоры очень известна в своей стране. В позапрошлом сезоне она выиграла чемпионат. Это клуб с хорошим именем и богатой историей. Вчера эта команда выступала во втором раунде Лиги Европы, — сказал Панков.


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