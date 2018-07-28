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Таксисты Барселоны и Мадрида объявили бессрочную забастовку

  • 28.07.2018, 17:00
Фото: espanarusa.com

Водители блокируют улицы городов.

Водители такси Барселоны решили продолжать забастовку и заблокировали центр города, пока региональное министерство развития не поддержит их требования. Об этом сообщает El Mundo (перевод - «Европейская правда»).

В частности, таксисты требуют в срочном порядке принять закон, который ограничит количество лицензий VTC на автомобили напрокат с водителями для платформ Uber или Cabify.

В Барселоне забастовка началась еще 25 июля, в пятницу таксисты перекрыли несколько улиц, парализовав движение в городе, а также дорогу до аэропорта El Prat.

Корни конфликта – в решении местной власти ввести квоты на лицензии для автомобилей напрокат: на 30 лицензий таксистов должна быть одна VTC. Однако решение обжаловали и суд приостановил его действие.

Барселонские таксисты призвали коллег из других городов присоединиться к забастовке.

Мадридские таксисты присоединились к забастовке в субботу. Так, таксисты не возят пассажиров из аэропорта "Адольфо Суарес" и от вокзала "Аточа", водители пытаются блокировать некоторые улицы города, передвигаясь колонной крайне медленно.


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