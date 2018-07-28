Что будет с рублем на следующей неделе? 1 28.07.2018, 17:12

ФОто: tut.by

Прогноз курса рубля на неделю с 29 июля по 3 августа.

Возможно увеличение средневзвешенного курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже примерно на 0,5%. Но в понедельник не исключено его снижение примерно на такую же величину, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Уже вторую неделю стоимость валютной корзины растет, что может указывать на изменение тенденции, наблюдавшейся с начала текущего года. Она вызвана снижением величины валютных сбережений населения и предприятий в банках, и не исключено, что этот процесс завершился. Но возможны и другие причины, после окончания действия которых тенденция возобновится. Две недели – лишком маленький срок, чтобы говорить о формировании новой тенденции. Не исключено, в частности, увеличение спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в связи с пиком отпускного сезона.

Учитывая фактическую стабилизацию стоимости валютной корзины в середине июля, а также сезон отпусков и уборочные работы, на текущей неделе будем ожидать увеличения стоимости валютной корзины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Самым важным событием прошедшей неделе на мировом рынке стала, пожалуй, встреча президента Еврокомиссии Жан Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом 25 июля. Никто не ожидал важных результатов, однако они сумели договориться о приостановке введения пошлин на автомобили и автокомпоненты и переговорах об отмене торговых барьеров. Это стало положительным фактором для курса евро.

Но результаты состоявшегося 26 июля заседание Совета управляющих Европейского Центробанка оказались негативными для евро. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что банк не собирается менять свои планы, то есть повышать ставки до осени 2019 года, программа скупки облигаций будет завершена к концу текущего года, и выразил обеспокоенность низкой инфляцией. Таким образом, противоположные факторы, влияющие на курс евро против доллар на рынке форекс уравновесили друг друга.

В пятницу 27 июля министерство торговли сообщило о росте ВВП страны во II квартале текущего года до максимального уровня с 2014 года – до 4,1%. Инвесторы рассчитывали на более высокий рост, поэтому это оказало давление на доллар.

Очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США состоится 31 июля – 1 августа. Ожидается, что ФРС оставит ставки без изменения, а увеличена она будет в сентябре и в декабре текущего года.

На курс доллара могут повлиять события в Китае, где может продлиться ослабление юаня, что способно вызвать ответную реакцию со стороны США.

Госсовет Китая 22 июля поручил Народному банку КНР обеспечить адекватный уровень финансирования экономики в целях компенсации потери части доходов из-за торговой войны с США. ЦБ сразу же выдал новые кредиты на 502 млрд. юаней (73,4 млрд. долларов) под залог ценных бумаг с помощью механизма среднесрочного кредитования. Это китайская программа денежного смягчения, в рамках которой ЦБ осуществил эмиссию уже 4,6 триллиона юаней, то есть примерно 700 млрд. долларов.

Впрочем, валютные стратеги Goldman Sachs полагают, что Китай не станет стимулировать девальвацию юаня, так как это осложнит отношения с США и вызовет беспокойство среди населения, хотя и препятствовать естественному ослаблению юаня он не станет. ЦБ Китая, считают в Goldman Sachs, вмешается в ситуацию только в том случае, если возникнет угроза значительного оттока капитала и обвала фондового рынка страны.

Таким образом, пока курс евро против доллара на форекс меняется в пределах бокового коридора. Но стратеги Morgan Stanley считают что в августе может начаться распродажа долларов. К этому, по их мнению, могут привести комментарии Дональда Трампа по поводу завышенного курса доллара, ухудшение показателей по состоянию экономики США, действия Китая, а также возможное изменение политики Банка Японии. В своем обзоре стратеги написали, что курс доллара достиг пика и должна возобновиться долгосрочная тенденция к его снижению.

Это мнение похоже на правду, так как темпы роста ВВП, а также фондовые индексы США достигли максимумов, после которых кажется неизбежным снижение. Но пока можно ожидать сохранения относительной стабильности. Поэтому будем считать, что на текущей неделе возможны колебания курса евро в ту или иную строну на доли процента без выраженной тенденции.

Курс российского рубля по отношению к доллару

На прошедшей неделе американские сенаторы нанесли новый удар по России, объявив о намерении разработать проекта закона об ужесточении санкций против нее. Но растущие цены на нефть на мировом рынке компенсировали негативное воздействие этой новости на рубль. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco временно приостановила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после того, как два ее супертанкера были атакованы йеменским повстанцами. Кроме того США заявили о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Цены на нефть поддержало и решение Китая расширить свою программу денежного стимулирования экономики.

Но рост цен на нефть, по-видимому, является временным явлением. Как считает стратег IntheMoneyStocks Гаррет Солоуэй, администрация Дональда Трампа будет добиваться снижения цен на бензин к осенним выборам в конгресс, в связи с чем до ноября стоимость нефти марки WTI опустится в диапазон 50-60 долларов за баррель.

Совет директоров Банка России на своем заседании 27 июля, как и ожидалось, сохранил свою ключевую ставку без изменения на уровне 7,25%. Такое решение принято в связи с тем, что хотя годовая инфляция остается ниже установленной им самим для себя цели в 4%, формируется тенденция ее роста. В связи с этим на конец года в ЦБ ожидают подъема инфляции до 3,5-4%, а в 2019 году даже временного превышения этого уровня в связи с увеличением налога на добавленную стоимость.

Рост ВВП России в 2018 году в ЦБ ожидают на уровне 1,5-2%, но это банк не беспокоит, и он собирается сохранять денежную политику, направленную на подавление экономического роста в стране. От жесткой к нейтральной политике ЦБ считает вероятным перейти только в 2019 году.

Несмотря на рост цен на нефть, на текущей неделе российский рубль может оказаться под давлением вследствие существования ряда негативных для него факторов, в частности, конвертации дивидендов в валюту. Поэтому будем ожидать снижения его курса против доллара на Московской бирже на 0-0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

С учетом сделанных прогнозов можно рассчитывать на умеренный рост курса доллара на БВФБ: на величину около 0,5%. Курс российского рубля должен пойти вниз, а курс евро изменится примерно так же как и курс доллара.

Прогноз на понедельник 30 июля

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс во второй половине торгового дня 27 июля вырос примерно на 0,3% и достиг 1,655 долларов за евро.

На торгах Московской бирже во второй половине пятницы курс доллара опустился примерно на 0,4% и составил при закрытии торговой сессии 62,71 рублей за доллар.

Это означает, что на открытии торгов на БВФБ в понедельник 29 июля курс доллара может опуститься примерно на 0,5%.