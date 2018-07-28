Канада присоединилась к жесткой позиции США по Крыму 1 28.07.2018, 17:17

Правительство Канады призвало также освободить украинских политзаключенных в РФ.

Канада подтвердила свое уважение к территориальной целостности Украины и осудила аннексию полуострова Крым, призвав также к освобождению украинских политзаключенных.

Как сообщает «Украинская правда», об этом говорится в заявлении правительства Канады.

В правительстве Канады отметили, что аннексировав Крым, Россия нарушила международное право, и что ни одна страна не имеет права силой менять границы других государств.

"Канада подтверждает свое неизменное уважение к территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией для насильственной интеграции Крымского полуострова в Россию, в том числе через открытие моста через Керченский пролив в мае 2018 года", - говорится в заявлении.

В канадском правительстве выразили обеспокоенность нарушениями прав человека в Крыму, в частности репрессиями несогласных, арестами активистов, пытками, задержаниями и исчезновениями.

"Мы призываем к освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и осужденные судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем", - заявили в правительстве Канады.

"Канада твердо поддерживает народ Украины. Международное сообщество должно сохранять давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", – говорится в заявлении.

25 июля Госдеп обнародовал политику США в отношении Крыма, в основе которой – опыт стран Балтии.