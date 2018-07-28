закрыть
28 июля 2018, суббота, 17:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Канада присоединилась к жесткой позиции США по Крыму

1
  • 28.07.2018, 17:17

Правительство Канады призвало также освободить украинских политзаключенных в РФ.

Канада подтвердила свое уважение к территориальной целостности Украины и осудила аннексию полуострова Крым, призвав также к освобождению украинских политзаключенных.

Как сообщает «Украинская правда», об этом говорится в заявлении правительства Канады.

В правительстве Канады отметили, что аннексировав Крым, Россия нарушила международное право, и что ни одна страна не имеет права силой менять границы других государств.

"Канада подтверждает свое неизменное уважение к территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией для насильственной интеграции Крымского полуострова в Россию, в том числе через открытие моста через Керченский пролив в мае 2018 года", - говорится в заявлении.

В канадском правительстве выразили обеспокоенность нарушениями прав человека в Крыму, в частности репрессиями несогласных, арестами активистов, пытками, задержаниями и исчезновениями.

"Мы призываем к освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и осужденные судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем", - заявили в правительстве Канады.

"Канада твердо поддерживает народ Украины. Международное сообщество должно сохранять давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины", – говорится в заявлении.

25 июля Госдеп обнародовал политику США в отношении Крыма, в основе которой – опыт стран Балтии.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич