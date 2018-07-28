«Пока сидели в кафе, он ставил им песни»: Детали двойного убийства в Бобруйске 1 28.07.2018, 17:28

Квартира подозреваемого сейчас опечатана.

Об убийстве двух девушек, 26-летней Кристины и 27-летней Олеси, в Бобруйске говорят чуть ли не на каждом шагу, передает «Еврорадио».

История обрастает сплетнями и слухами, а жители пятиэтажки по Лынькова, 31, где произошло убийство, называют подозреваемого, Александра О., не иначе как серийным маньяком.

На Лынькова Александр О. только прописан. Соседи в один голос говорят, что появлялся он здесь редко, как и его мать. Якобы в последнее время мужчина живёт на Интернациональной с подругой, а мама — с дочерью в авиационном городке. А сюда женщина приезжает разве что оплатить коммуналку.

Квартира сейчас опечатана. В соседней на том же последнем этаже недавно умер жилец. Ещё в одной никто не подходит к двери. А в последней нас попросили пойти подальше.

Дом и подъезд, где произошло убийство

Фото Еврорадио

Женщины с третьего этажа пожимают плечами и говорят, что их эта ситуация уже раздражает: каждый вечер возле подъездов собираются компании и мусолят одно и то же. Одной из собеседниц журналистов на днях около полуночи позвонили в домофон. Она разозлилась и отключила его, а наутро узнала, что приезжала милиция.

«У нас только один вопрос: куда милиция смотрела всё это время? Почему они раньше за ним не следили, не устроили на работу? Он же досрочно из тюрьмы вышел, — возмущается женщина. — Хотя какая сейчас уже разница?»

Про Александра О. они знают немного. Одна вспоминает, что видела его накануне трагедии, в четверг 19 июля, во дворе.

«Это было днём. Я сидела на лавочке с соседкой, и он шёл. Мне кажется, он шёл не один. Но когда я у него спросила: «Саша, а где ты сейчас живёшь?» — он ответил, что на Интернациональной. И вот рядом с нами он точно один стоял», — вспоминает соседка.

На лавочке во дворе сидят двое мужчин, сосед Александра О. по подъезду и житель соседнего дома:

- Он малолеткой первый раз сел. За убийство сидел и за кражу. В пятницу тут вообще ой что было, человек 20 милиции, машины все дорогущие. Весь двор был в этих машинах. А мы ж даже и не знали ничего. Только потом, когда стали ходить по этажам, мы узнали. Девушек мы этих не знаем, не видели никогда. Да и не водил он вроде раньше. Говорим же, не жил он тут.

Гастроном «Квартал вкуса», где работала Кристина, и кафе «Престиж», где она отдыхала с Олесей в ночь с 19 на 20 июля, находятся в 700 метрах друг от друга. В магазине Кристина стояла за кассой летней террасы, которая работает с 9:00 до 20:00. Журналисты попробовали поговорить с работницами кафетерия. Одна из них говорит, что администрация запретила общаться на эту тему в рабочее время. Журналисты успели узнать у девушки, что знакомые Кристины отыскали “ВКонтакте” профиль второй девушки, Олеси.

Олеся К.

Фото из социальных сетей

В гастроном журналисты пообещали вернуться после 17:00, когда у девушки закончится рабочий день, чтобы поговорить подробнее. Но заботливая администрация решила оградить девушку от журналистов и запретила разговаривать с ней.

В кафе “Престиж” журналисты пришли через пять минут после открытия. Посетителей нет, только молодая девушка моет пол на входе. Оказывается, что именно она в ту ночь обслуживала Кристину, Олесю и Александра О. Про то, что девушки мертвы, официантка узнала, когда пришла на работу в пятницу. До этого сотрудники милиции уже сняли камеры видеонаблюдения и просмотрели записи.

Заведение начинает работу в 18:00, но персонал приходит на час раньше. По словам собеседницы, на следующий день после убийства следователи допросили её, бармена, охранника и других сотрудников, работавших в ту ночь.

Летняя терраса магазина "Квартал вкуса", где работала Кристина

Фото: euroradio.by

Кристина и Олеся пришли в кафе “Престиж” 20 июля между 1:00 и 1:30. Александр О. в это время уже был в кафе. Он пришел на полчаса раньше и пил пиво. Девушки заказали пиццу, куда-то отошли, а когда вернулись, попросили сложить её в контейнер и снова вышли из кафе. Правда, ненадолго. Через несколько минут они вернулись и сказали официантке, что будут отдыхать в “Престиже”.

“Они ушли. Но минут через 5-10 вернулись. Мол, мы у вас остаемся, дайте нам тарелки. Я дала тарелки, вилки, ножи. Они пошли за барную стойку, кушали эту пиццу. Им покупали по карточке алкоголь две компании мужчин, которые сидели за столиками. Одни — отвёртку [апельсиновый сок с водкой.], другие — виски с колой”.

Барная стойка, за которой сидели девушки

Фото: euroradio.by

Столик, за который Олесе и Кристине принесли пиццу

Фото: euroradio.by

Олесю сотрудница заведения видела впервые, а с Кристиной пересекалась ранее. Например, в кафе-клубе “Сафари”, куда наша собеседница отправилась после работы потанцевать (“Престиж” работает до 4:00, а “Сафари” — до 6 утра).

“Она там [в “Сафари”] медляки танцевала с одним парнем, Лёша зовут. К нам в “Престиж” раза четыре приходила за последние два месяца. Она любила пофлиртовать, развести на коктейльчики, на пиццу. Как-то она приходила с парнем, всё говорила ему, мол, купи мне ещё отвертку, ещё что-то. Потом приходила с двумя парнями, потом одна, но с кем-то познакомилась”, — вспоминает девушка.

Девушки смеялись, отдыхали, танцевали. Когда и как Кристина и Олеся познакомились с Александром О., она не заметила. Ничего, кроме пиццы, сами девушки не покупали. А через какое-то время они попросили у официантки два стакана.

“Мужчина этот покупал у нас “Балтику” в жестяной банке 0,5 литра. Видимо, он их ей угощал, поэтому Кристина с Олесей попросили стаканы. Не знаю, когда они успели познакомиться. Может быть, как раз когда решили уйти, встретили его на улице. Но факт в том, что в итоге они сидели вместе на баре и выпивали. Ещё он заказывал им песни — пять рублей за одну. Точно помню, что была “Сансара” Басты”.

В "Престиже" девушки смеялись, отдыхали, танцевали

Фото: euroradio.by

Уходила компания, по словам официантки, когда кафе закрывалось, то есть в 4 утра. Но Кристина с Олесей ещё ненадолго вернулись в “Престиж”. Они искали забытый пакет, но ни на баре, ни в зале, ни в “курилке” его не оказалось. Возможно, речь идёт именно о том пакете, который передали родным Кристины её коллеги по работе. В том пакете среди вещей оказались ключи от её съемной квартиры.

“Кристина возвращается с подругой и говорит: "Я пакет забыла здесь, жёлтый". А я убирала на баре, сказала ей, что там его, нет, и предложила посмотреть в зале. Она пошла в зал, а оттуда у нас можно выйти на курилку. Они не нашли пакет и вышли на улицу. А там уже, наверное, он стоял с Кристининым пакетом. Потом они сели в такси и поехали”, — вспоминает официантка.

- Они были пьяны?

- Да. И они, и он. Они упали, когда выходили из “Престижа”. По камере было видно: то ли споткнулись, то ли что.

Известно, что Александр О., Кристина и Олеся сели в такси. От “Престижа” до дома на улице Лынькова, в котором произошло убийство, совсем недалеко: около 5 км, 12 минут езды.

Звонок в милицию поступил 20 июля около 7:00. Девушка (это была Кристина) успела прокричать, что они с подругой закрылись в ванной, и что их убивают. Она не смогла назвать адрес — вспомнила только улицу и номер квартиры (и, как потом оказалось, ошиблась).

Милиция немедленно принялась искать девушек, однако потребовалось время. Наконец, их тела были найдены, а подозреваемого в двойном убийстве задержали. Уголовное дело против него начато по части 2 статьи 139 УК (Убийство). Максимальная санкция по этой статье — смертная казнь.