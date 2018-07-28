Польский автопром нуждается в работниках из-за восточной границы 28.07.2018, 17:35

Автомобильная отрасль в стране-соседке Беларуси в последние годы развивается очень динамично.

Трудовые мигранты из Украины, которые решили продолжить свою карьеру в Польше, все чаще выбирают польскую автомобильную промышленность. Как передает «Радио Польша», об этом говорится в докладе Группы EWL, которая занимается трудоустройством иностранцев в Польше.

В свою очередь, польская автомобильная отрасль, которая в последние годы динамично развивается, также заинтересована в трудоустройстве украинцев.

«Польские автомобильные фирмы ищут как неопытных работников на производственные вакансии (операторов производства, монтеров, работников отдела контроли качества), так и высококвалифицированных специалистов (руководителей смен, руководителей производства, техников), а также инженеров для центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - заявил глава Группы EWL Анджей Коркус.

Согласно опубликованному докладу, даже неопытный работник из Украины в польской автомобилестроительной фирме может заработать от 2,5 до 3,5 тыс. злотых (от 600 до 800 евро) в месяц. В то же время средняя зарплата в Польше составляет порядка 3,5 тыс. злотых.