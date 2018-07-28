Белорусский блогер развеял мифы про Ленина 28.07.2018, 17:52

Советская историография наплодила великое множество мифов про вождя.

Сегодня будет интересный пост про мифы о Владимире Ульянове (Ленине). Думаю, для вас не секрет, что советская историография наплодила таких мифов великое множество — это и миф о национальности Ленина, и миф о том, что он был самостоятельным и гениальным философом, и даже то, что он был "дедушкой" — всё это сплошные мифы и неправда, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

В сегодняшнем посте мы разберем несколько наиболее популярных заблуждений и мифов про Ленина — в которые многие, и возможно вы сами, продолжают верить:

1. Миф о том, что Ленин был «дедушкой».

Практически с первых лет советских лет пропаганда стала создавать Ленину образ "доброго дедушки". Видимо, это должно было подчеркнуть его мудрость — мол, жил всю жизнь такой дедушка и на старости лет решил осчастливить народ революцией. А ещё "дедушка" — это такой себе тотемный символ, образ архаичного вождя племени, который всех старше и мудрее. Для поддержания этого образа Ленина всегда и везде рисовали лысым, с бородой и в строгом костюме.

На самом деле никаким "дедушкой" Ленин не был — он умер всего в 53 года, что даже по тем меркам не считалось старостью, это был человек средних лет, в полном расцвете сил. А на момент революции Ленину было и вовсе всего 47 — это был практически молодой мужчина. Кстати, не был Ленин "дедушкой" и в смысле семейной линии — у него не было ни детей, ни внуков.

Что интересно — в дни Октябрьского переворота Ленин выглядел вовсе не так, как его рисует советская пропаганда — лысый, с козлиной бородкой и в костюме-тройке. В эти дни Ленин был гладко выбрит, носил парик и неприметную рабочую одежду, и выглядел вот так, как на фото в этом разделе. Согласитесь, это мало похоже на каноничный образ "дедушки-революционера":

2. Миф о национальности Ленина.

В официальной советской биографии Ленина написано, что Ленин был русским. Это, мягко говоря, неправда — отец Ленина, Илья Ульянов (другой вариант написания фамилии — Ульянин), происходил из рода крещёных калмыков — это народ монгольского происхождения, проживающий ныне в Республике Калмыкия. Мать же Ленина по имени Мария в девичестве имела фамилию Бланк.

В общем, факт остаётся фактом — "вождь русской революции" сам не был русским, что в советские времена по неизвестной причине скрывалось. В советские годы была такая биограф вождя по фамилии Шагинян, что в 1938 году опубликовал сведения о том, что семья Ульяновых имеет калмыцкие корни. Труд Шагинян даже похвалила Крупская, что долгие годы прожила вместе с Ленином. Но Политбюро это исследование быстро запретило в специальном постановлении от 5 августа 1938 года, а Крупской сделали выговор. Это постановление было отменено только после 1956 года.

3. Миф о «великом мудреце».

Этот миф родился с подачи Бонч-Бруевича и других "биографов" Ленина, что постоянно рассказывали байки, как Ленин запирался в комнате и целую ночь на пролет что-то там читал и писал, после чего "отдохнувшим и свежим" выходил утром к чаю. В советском культе личности Ленина постоянно сквозила мысль, что человек, так много читающий и пишущий, просто не может не быть мудрецом — знает всё на свете и т.д.

На самом деле читал Ленин не так уж и много, а все его многочисленные труды — ни что иное, как эклектичное собрание популярных в те годы мыслей и идей, пропущенные через специфическую личность Ленина. Уже позже советская историография будет это выдавать за "титанический труд и продолжение идей великого Маркса", но правду-то не спрячешь — оригинального в трудах Ленина мало, и часто он противоречит сам себе.

4. Миф о самодостаточной и самостоятельной личности.

Советская пропаганда изображала дореволюционного Ленина как свободного философа — якобы он ездил по разным странам, встречался с нужными людьми, писал гениальные произведения и всеми силами старался приблизить революцию.

На самом же деле Ленин был нереализовавшимся и бедным человеком, который бесцельно божевал по свету — у него не было хороших друзей, и до 40 лет он жил за счет своей матери, фактически сидел у неё на шее. Работать Ленин не хотел — лет до 25 он занимался адвокатской деятельностью в Петербурге, но денег едва хватало даже на еду, он постоянно писал матери письма вроде "если можно, вышли мне пожалуйста ещё рублей сто". Потом Ленин и вовсе бросил работу и жил за счет родных — матери и сестры. По сути Ленин оставался большим ребенком — мать постоянно поддерживала его деньгами, покупала костюмы, одежду и прочее.

5. Миф о том, что Ленин был добрым.

Этот миф имеет тоже давние корни и начал создаваться еще при жизни вождя — словосочетание "добрый дедушка Ленин" навязывалось пионерам и окрябрятам по всей стране. В детских книжках публиковали картинки с Ленином в окружении детей, и публиковали рассказы следующего содержания:

У Леночки на платье новый значок.

— Кто у тебя на значке? — спрашивают дети.

— Дедушка Ленин!

— Твой дедушка?

— Мой! И мамин дедушка, и папин. И дедушкин дедушка тоже! А улыбается Ленин потому, что он добрый.

После 1956 года и развенчания культа личности Сталина, о доброте Ленина заговорили ещё больше — мол, всё что было плохого в советской власти, это всё балагановские штуки сталинские делишки, добрый дедушка Ленин всё хотел сделать иначе.

На самом деле Ленин не был ни дедушкой (как это уже было сказано выше), ни тем более добряком. Современники вспоминали о нём как о сухом, мелочном, тираничном и мстительном человеке, которому к тому же были свойственны частые перемены настроения — что вкупе со склочностью делало дружбу с Лениным невозможной. Особенно современники вождя отмечали его злые глаза.

Литератор Ариадна Тыркова-Вильямс вспоминала Ленина так: "Злой человек был Ленин. И глаза у него волчьи, злые". А вот что вспоминал русский публицист и философ Николай Валентинов, близкий знакомый Ленина: "Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые. Лицо было очень подвижно, часто меняя выражение: настороженная внимательность, раздумье, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза — грубое сравнение — злого кабана."

А это воспоминания Георгия Соломона, что в первые послереволюционные годы работал в советской номенклатуре и хорошо знал Ленина: "Невысокого роста, с неприятным, прямо отталкивающим выражением лица... Он был очень плохой оратор, без искры таланта, он был большим демагогом. При более близком знакомстве с ним вы легко подмечали его слабые и, скажу прямо, просто отвратительные стороны. Прежде всего отталкивала его грубость, смешанная с непроходимым самодовольством, презрением к собеседнику и каким-то нарочитым (не нахожу другого слова) «наплевизмом» на собеседника, особенно инакомыслящего и не соглашавшегося с ним и притом на противника слабого, не находчивого, не бойкого."

Людей Ленин не любил, и считал, что может легко распоряжаться их жизнями, для этого их следует всего лишь "дегуманизировать", обозвав каким-нибудь словом. В 1918 году против советского произвола в Пензе восстали крестьяне — Ленин тут же обозвал их "кулаками" и писал так — "нужно повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше заведомых кулаков, богатеев, кровопийц". Далее по тексту телеграммы Ленин приказывал взять заложников из семей крестьян и отнять всё имущество у тех, кто будет заподозрен в "сочувствии".

Такие дела. В общем, как видите — реальный Ленин был далёк от той личности, которую рисовала нам советская пропаганда.

А вы знаете какие-нибудь ещё мифы про Ленина? Что вообще думаете обо всём этом?