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Эйдман: Войнович не дожил до краха путинского режима, но успел поставить ему диагноз

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  • 28.07.2018, 18:02
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Российский писатель Владимир Войнович оказался пророком.

Владимир Войнович был замечательным писателем и человеком выдающейся интеллектуальной смелости, который бросил вызов не только советскими властям и КГБ, но и "священной корове" позднесоветской интеллигенции – писателю Александру Солженицыну.

Как пишет gordonua.com, такое мнение выразил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.

"Войнович одним из первых обратил внимание на то, что к бегству от свободы приводит не только коммунистическая идеология, но и "солженицчина", включающая православие головного мозга, идеализацию дореволюционной России, патриотизм и государственничество, ненависть к революционно-демократическому движению и плюрализму, культ патриархальной национальной архаики", – написал он.

Социолог отметил, что Войнович всю жизнь высмеивал систему консервативных традиций и социальных обрядов, господствующих в России на протяжении веков.

"Войнович оказался пророком. Он не только понял, что в постсоветской России власть перейдет от партии к КГБ. Он жестоко высмеивал увлечение московской интеллигенции религией и эзотерикой, сословной архаикой, выдуманной идиллической царской Россией; в общем, тем, чем нас сейчас кормят путинское ТВ и пропаганда. Он предчувствовал, что все это может стать идеологической основой нового авторитарного режима", – подчеркнул Эйдман.

Он добавил, что сбылись худшие опасения писателей. "К власти в России пришел гибрид серого кагэбэшника Лени Букашина и православно-монархического монстра Сим Симыча Карновлова (из "Москвы 2042"). Войнович не дожил до краха путинского режима, но успел поставить ему убийственный диагноз, не дающий шансов на выживание в современном мире", – подытожил политолог.

29 июня 2018 года Войнович заявил, что Россию ожидает новая перестройка. "Люди, которые не достигли моего возраста, еще увидят небо в алмазах... Россия обязательно совершит следующий шаг к свободе и демократии. А чем это кончится, не знаю, гарантировать не могу", – рассказал писатель.

Войнович умер 27 июля в возрасте 85 лет. По словам журналиста Виктора Давыдова, причиной смерти стал сердечный приступ.


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