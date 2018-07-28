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«Все делали ради хайпа, лайков и подписчиков»

  • 28.07.2018, 18:15
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Милиция нашла в Кричеве «парня в маске и с бензопилой».

Милиция нашла авторов видео, на которых человек в маске и с бензопилой бродил по вечерам в Кричеве. Как пишет tut.by, oб этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

«Видеоролик и фото мы обнаружили 21 июля и начали проверочные мероприятия. Милиционеры установили троих 18-летних парней, жителей Кричева», — сообщил вриод начальника Кричевского РОВД майор милиции Андрей Лазакович.

Молодые люди зарегистрировали аккаунт в сети Instagram, назвав его по имени Джона Крамера, известного голливудского киногероя — серийного убийцы в жанре фильма ужасов.

«Идея сниматься в образе этого персонажа принадлежит одному из друзей. Он же купил в Internet соответствующую маску. Именно в ней с заведенной бензопилой кричевляне снимали свои ролики и фото поздним вечером в июле возле СШ № 8 в микрорайоне Комсомольском и в районе железнодорожного вокзала в Кричеве, а затем разместили их на своем аккаунте. Один играл главную роль, второй снимал все на мобильный телефон и развозил компанию на автомобиле, третий помогал в съемках», — рассказали в милиции.

После того как их нашли, парни во всем признались и теперь уверяют, что снимали в безлюдных местах в позднее время суток — все делали «ради хайпа, лайков и подписчиков в сети».

Кричевским РОВД в отношении троих кричевлян проводится проверка, по результатам которой их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, вчера СМИ писали, что жители Кричева обеспокоены появлением на улице парня в маске и с бензопилой — он пугал прохожих внешним видом, но никого не трогал. Предполагалось, что это подросток.

— Вчера в «сторис» он выложил видео, где извинялся, если кого-то напугал. Сказал не делать так, не повторять его ошибок, потому что за это есть уголовная и административная ответственность, — рассказала местная жительница.

Сам владелец аккаунта в Instagram, в котором были размещены фото и видео «Джона Крамера из Кричева», ответил, что не против пообщаться, но информация — платная.


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