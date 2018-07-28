В центре Москвы прошел массовый митинг против повышения пенсионного возраста 2 28.07.2018, 18:25

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Люди пришли с флагами и плакатами «Путин, поживи на народную пенсию!», «Руки прочь от наших пенсий!».

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против «пенсионной реформы», передает «Дождь».

В акции приняли участие представители КПРФ, «Левого Фронта», РРП и других организаций не только из Москвы, но и из Рязани, Тулы, Твери, Воронежа, Ярославля. Люди пришли с флагами и плакатами «Путин, поживи на народную пенсию!», «Руки прочь от наших пенсий!», «Увеличение пенсионного возраста — грабеж и геноцид».

Главные требования митинга – отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина pic.twitter.com/Lrd4kYgXs4 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 28 июля 2018 г.

Организаторы митинга сообщили со сцены, что на проспект Сахарова пришли около ста тысяч участников. По оценкам «Белого счетчика», в нем приняли участие порядка 12 тысяч человек.

Московское управление МВД сообщает, что на митинге собрались 6500 человек. В ведомстве отметили, что нарушений общественного порядка допущено не было.

Ещё немного митинга в Екб pic.twitter.com/g7JFkyRHEy — Dmitry Kolezev (@kolezev) 28 июля 2018 г.

Митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста также прошли и в других городах России. По оценкам партии, акция в Южно-Сахалинске собрала около 400 человек, во Владивостоке — более трех тысяч человек, в Новосибирске — более двух тысяч человек, в Хабаровске и Красноярске — более тысяч человек, на Камчатке — около 600 человек.

В середине июня правительство объявило о проведении пенсионной реформы в России. Пенсионный возраст планируется повысить для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году. 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. За поправки проголосовали 328 депутатов, против выступили члены КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».