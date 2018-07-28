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В Барановичах асфальт кладут прямо в лужи

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  • 28.07.2018, 18:37
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Жители города возмущены подобным «ремонтом».

Ролик опубликовал 27 июля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Шугаев, пишет intex-press.by.

В сообщении говорится, что «ремонт» проходит в микрорайоне Тексер рядом с магазином Брестского мясокомбината (дорога к новой котельной).

На кадрах видно, как двое рабочих «ремонтируют дорогу», которая покрыта большими лужами. Мужчины лопатами кидают асфальт прямо в воду, после чего по этому участку проезжает асфальтоукладочная техника.

В комментарии к ролику говорится: «Асфальт в лужи! Еще ж, скажут, что технология обязывает. Вранье! Идешь в исполком, просишь, сделайте тротуар, денег нету… А, их и не будет, если, так относится к материалам… Никто никому ничего не может сказать… Лепят, абы лепить… Ложат на совесть. Ложат в лужи».


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