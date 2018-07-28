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Побривший бездомного полицейский стал звездой Сети

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  • 28.07.2018, 18:50

Известно, что бездомный собирался на собеседование с работодателем.

Американский полицейский побрил бездомного, чтобы помочь ему устроиться на работу. Поступок правоохранителя помог ему прославиться в Сети. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на USA TODAY.

Сообщается, что офицер Карлсон решил помочь бездомному по имени Фил, у которого сломалась бритва. Мужчина хотел устроиться на работу в Макдональдс.

В итоге полицейский, прижав лезвие, чтобы оно работало, побрил Фила.

Мужчину пообещали взять на работу, а видео получило в Интернете вирусную популярность.

В настоящее время Карлсон помогает бездомному с документами, чтобы он уже с понедельника мог приступить к обязанностям на новой работе.


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