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Пучдемон вернулся из Германии в Бельгию

  • 28.07.2018, 19:00
Карлес Пучдемон

Экс-глава испанского региона Каталония продолжит борьбу за «право каталонцев на самоопределение».

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон в субботу, 28 июля, прибыл из Германии в столицу Бельгии. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщил его адвокат Тиль Дункель (Till Dunckel). Вскоре после приезда в Брюссель Пучдемон дал пресс-конференцию, на которой заявил, что продолжит борьбу за независимость Каталонии.

"Мое странствие будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены или не вернутся из изгнания все политзаключенные и каталонцы не смогут реализовать свое право не самоопределение без угрозы насилия", - цитирует экс-главу Каталонии агентство dpa. Карлес Пучдемон пообещал также "отправиться в самые дальние уголки нашего континента, чтобы защищать законные требования каталонцев".

Мадрид прекратил добиваться выдачи Пучдемона

Пучдемон был смещен с должности главы Каталонии после проведения спорного референдума о независимости региона в октябре 2017 года. После обвинений в нарушении конституции, выдвинутых также ряду других каталонских политиков, он бежал в Бельгию, но в марте был арестован на основании международного ордера при въезде из Дании в Германию.

19 июля Верховный суд в Мадриде отозвал международный ордер на арест 55-летнего каталонского политика и отказался от намерения добиться у Германии его выдачи. Суд обосновал свои действия решением германских органов юстиции допустить экстрадицию Пучдемона в Испанию лишь по обвинению в растрате государственных средств, но не в мятеже. Верховный земельный суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн отменил постановление об экстрадиции Пучдемона, дело официально закрыто. В Испании в отношении Пучдемона по-прежнему действует ордер на арест.


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