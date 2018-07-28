Жители Смолевич вышли на стихийный протест 1 28.07.2018, 19:11

Они отстояли магазин, который хотели закрыть.

Жители микрорайона Криница в Смолевичах вышли с протестом. Единственный магазин райпо, который был в микрорайоне, должен был закрыться. Но люди не дали вывозить товары из магазина, позвали «Белсат» и добились того, чтобы торговую точку им оставить. В Смолевичи выехала Ольга Чайчыц.

Помещение под магазин райпо арендует у ЖКХ, появляются трудности с выплатой. В среду стало известно, что на следующий день магазин должен закрыться.

«Сказало вчера руководство, что должны закрыть магазин, потому что не рентабельно. Райпо настолько бедное, что не может заплатить за аренду», – рассказывает продавщица Светлана Низалидина.

Местные жители сразу же негативно восприняли новость, ведь, как обходиться без магазина, не представляют. Ранее Криница была деревней, которую указом Лукашенко включили в границы города. От Смолевич микрорайон отделен оживленной опасной трассой Минск-Борисов и несколькими километрами пустоши.

«Вы понимаете, мы оторваны в плане транспорта. Городской транспорт к нам не ходит. Первый магазин отсюда 5 километров. Вот представьте, пенсионеры, видите, стоят с дубинками, сидят с дубинками. 70-80 лет», – говорит жительница Криницы Галина Сергушкина.

Другая жительница, Евгения Tюненкова, отмечает:

«Мне нужно молочко, мне нужно сливки, мне нужны сахар и соль. Я пришла за этим. Дети у меня есть, но они не каждый день со мной, понимаете. Я человек пожилой. Мне сказали, что магазин закрывается, у меня сразу давление подскочило. Может, теперь у меня и 200».

Магазин - это единственное общественная пространство в Кринице, где жители могут собираться. Даже пенсию получают здесь. Ранее в этом здании была библиотека, с кружками для детей, тренажерный, банкетный и актовый зал. Но помещение перешло в собственность ЖКХ - и все, кроме магазина, закрыли. Жители решили, что мириться еще и с закрытием магазина не будут.

«Ничего нет, кроме этого торгового центра. У нас здесь нет никакого пункта охраны здоровья. Целая проблема. Подняли вопрос, чтобы к нам автобус запустили - автобуса нам не дали», - говорит жительница источник Наталья Шатрова.

Возмущенные жители провели массовое собрание, на которое пригласили «депутата» и руководство райпо. Не пустили грузовик забирать товары из магазина. Оказалось, что закрывать объект врасплох райпо не имело права, о таком решении необходимо было заранее сообщить местным властям и людям.

На собрании руководитель райпо стал говорить, что объект планировали закрыть уже не навсегда, а только ради ремонта. Но люди этому не поверили, так как определенности с ремонтом нет, хотя он и необходим.

«У нас тоже сейчас сложные времена. Поэтому говорить о том, что мы завтра-послезавтра соберемся делать ремонт или ЖКХ - наш арендодатель - завтра-послезавтра начнет работы, я тоже не могу. То есть мы сейчас будем с ними встречаться, разговаривать, и на какое время закроется магазин, я даже не могу сказать», - пояснил исполняющий обязанности председателя райпо Александр Майстренко.

После неожиданной реакции жителей глава райпо пообещал, что в ближайшее время не закроет магазин.