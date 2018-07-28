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Видеофакт: Фирма Чижа строит для БАТЭ стадион

  • 28.07.2018, 19:28

Видео из 1998-го, когда в Борисове возводили одну из самых современных арен в стране.

В 1998 году БАТЭ проводил первый сезон в высшей лиге и параллельно заканчивал реконструкцию «Городского» стадиона в Борисове, пишет tribuna.com.

Это сегодня арена выглядит не очень современно, а когда-то она была, причем обоснованно, поводом для гордости – из федерации еще до окончания работ приходили заявки, чтобы зафрахтовать стадион под матчи сборных.


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