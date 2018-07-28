Россияне вынуждены перехватывать все больше денег «до зарплаты» 28.07.2018, 19:57

Суммы выданных россиянам микрозаймов продолжают стабильно расти.

В прошлом квартале россияне одолжили "до зарплаты" больше 26 млрд рублей. По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сумма таких кредитов подскочила по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на четверть, пишет finanz.ru.

В некоторых регионах объемы данного вида кредитования выросли на десятки процентов. Самая серьезная динамика роста выданных сумм микрозаймов в апреле-июне 2018 года была зафиксирована во Владимирской (+85,4%), Смоленской (+79,9%), Мурманской (+67,5%), Белгородской (+63,7%) и Тульской (+48,0%) областях. Больше дорогих денег заняли как жители Москвы (+10,3%), так и Санкт-Петербурга (+21,5%).

Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По мнению эксперта, данная тенденция связана с востребованностью микрозаймов у определенных групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков, отмечает он. К концу мая 2018 года клиентами МФО стали 8 млн россиян, или 10% экономически активного населения РФ, сообщало ранее Национальное Рейтинговое Агентство (НРА).

При этом последние данные говорят также о том, что россияне в ажиотаже набирают все больше кредитов на все большие суммы. По оценкам НБКИ, число выданных займов на сумму более полумиллиона рублей выросло в прошлом квартале на 37%. Маленькие ссуды больше не устраивают граждан - количество кредитов до 30 тысяч рублей упало почти на треть.

Одновременно все больше граждан не могут вовремя расплатиться с долгами. В январе-марте 2018 года доля заемщиков без записей в кредитной истории о просрочках упала ниже 50%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число так называемых идеальных клиентов банков сократилось к концу I квартала до 48,9%.

Доля должников с просрочкой от 90 дней, тем временем, напротив, растет. В I квартале 2018 года она составила 20,7% против 18,2% в первые три месяца 2016 года и 19,5% в аналогичный период 2017.