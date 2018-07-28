Гарри Погоняйло: Власти сильного обожглись на «деле Беляцкого» 28.07.2018, 20:06

Гарри Погоняйло

Уже в понедельник будут судить лидеров профсоюза РЭП.

30 июля начнется судебное рассмотрение дела против лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федыничa и Игоря Комликa.

"Учитывая, что это дело имеет ярко очерченный политический подтекст, то, на мой взгляд, справедливого решения ожидать не стоит, - рассказал сайту palitviazni.info юрист "Белорусского Хельсинкского Комитета" Гарри Погоняйло. - Как не стоит ожидать и быстрого рассмотрения дела ... "

Как известно, Геннадию Федыничу и Игорю Комлик предъявляются обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК РБ).

- Лично я не знаю всех обстоятельств дела и то, каким образом следствие обеспечило «правильность обвинений», - говорит Гарри Погоняйло. - Но, учитывая, что это дело имеет ярко очерченный политический подтекст, то, на мой взгляд, справедливого решения ожидать не стоит. Как не стоит ожидать и быстрого рассмотрения дела. Оно имеет 11 томов материалов, допрошены сотни свидетелей.

Поэтому пока будут «проверять» доказательную базу, пока заслушают всех свидетелей, время пройдет немало. В неделю не уложатся. Но, повторюсь, на окончательное решение это, скорее всего, не повлияет, потому что все мы знаем, как судьи относятся к оппонентам власти.

- Можете спрогнозировать, каким будет судебное решение?

- Могу сказать точно - будет обвинительный приговор. Другое дело, что мы же видим - Комлик и Федынич во время расследования дела даже под стражей не находились. Это показывает, что жесткого приговора также не стоит ожидать.

Таким образом власти показывают, что они по-прежнему будут прессовать своих наиболее "агрессивных" оппонентов, хотя и сдерживают себя в эмоциях, чтобы показать "конфетку" Западу. Десять лет назад эти профсоюзные лидеры однозначно сели бы в тюрьму на несколько лет, а сейчас, думаю, наказание не будет связано с ограничением свободы.

В общем, война против независимых профсоюзов продолжается уже давно. Активистов увольняли с предприятий, таскали по судам, оказывалось давление на их родных. Теперь в дополнение на лидеров профсоюза РЭП еще и уголовное дело завели.

- А во время следствия было допрошено около 800 членов профсоюза...

- И это тоже дополнительное давление на независимые профсоюзы и на его активистов. Поэтому ждать милости от властей и суда не приходится - оправдательного приговора не будет. В свое время глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий по этой же статье получил реальный срок заключения, но тогда власти хорошо обожглись на деле.

Была очень жесткая реакция международного сообщества, но сейчас власти не готовы для повторения старого сценария. Хотя деньги из лидеров профсоюза, безусловно, постараются взыскать по полной программе - в бюджете финансов не хватает.

Давление на независимый профсоюз произвели капитальное! Как видим, власть стала действовать более гибко, но все равно жестко.

- На ваш взгляд, будут ли в ближайшем будущем появляться новые политические дела?

- Безусловно, будут, потому что природa власти не меняется. Она, как была тоталитарной, такой же и осталась. Она остается недемократической, руководствуется принципами тотального управления обществом.