Экономика США выросла рекордно за четыре года 1 28.07.2018, 20:13

Темпы роста ВВП увеличились почти вдвое.

Экономика США резко ускорилась благодаря скачку экспорта и активности американских потребителей, сообщило в пятницу министерства торговли страны, пишет finanz.ru.

Темпы роста ВВП во втором квартале увеличились почти вдвое - с 2,2% до 4,1% и стали максимальными с 2014 года.

Потребительские расходы, на которые приходится более 70% американского ВВП, выросли на 4% в годовом выражении, а их вклад в прирост экономики составил 2,7 процентного пункта.

По сравнению с первым кварталом темпы роста активности потребителей увеличились почти вчетверо.

Вклад внешней торговли в рост экономики составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт удалось увеличить на 9,3%, в то время как импорт вырос всего на 0,5%, сократив дефицит торгового баланса США к ключевыми экономическими партнерами.

Инлфяция на уровне потребительских расходов замедлилась: индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который для оценки роста цен использует ФРС, вырос на 2% (против 2,2% в первом квартале).

Государственные расходы увеличились на 2,1%. Инвестиции бизнеса в основной капитал выросли на 5,4%, в том числе вложения в оборудование - на 3,9%.

Инвестиции в жилищное строительство в то же время сократились на 1,1%, а запасы товаров на складах уменьшились на 27,9 млрд долларов в денежном выражении.

Показатели второго кватала оказались ожидаемо "сильными" - на это указывали и опережающие индикаторы, говорит главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет.

"Большой вклад в это вносят стимулирующая налоговая политика президента Дональда Трампа и государственные расходы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Это хорошие новости для рынка акций, особенно после урегулирования торговых вопросов между США и ЕС на встрече Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтоне", - добавляет он.