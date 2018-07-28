Как лучше всего провести лето в городе 28.07.2018, 20:20

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Главное - правильно распределить свободное время.

Жара, июль, друзья разъехались кто куда, а ваш отпуск выпадает на осень? Это не повод горевать о том, что лето проходит мимо! Главное — правильно распределить свободное время. Тогда вы не только успеете солнцем и теплом, но и прекрасно проведете время, пишет aif.ru.

Рассказывает кандидат психологических наук, нейропсихолог Светлана Шишкова:

1. Правильно распределите свободное время

Утро до работы, вечер после трудового дня и выходные дни, проведенные на свежем воздухе или на природе — это вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя запертым в каменных джунглях.

Возьмите за правило утром вставать на полчаса раньше обычного, чтобы до работы успеть пробежаться, прокатиться на велосипеде или прогуляться. Если ваш оздоровительный маршрут будет проходить через парк или скверы — рабочий день вы начнете совсем в другом настроении.

Как бы вы не устали, после работы не спешите домой. 2-3 раза в неделю устраивайте с друзьями вечерние посиделки на природе — это отличный релакс в завершении рабочего дня.

2. Подружитесь с солнцем

В выходные дни обязательно выбирайтесь на пляж. Есть данные, что в России от дефицита витамина D страдает 40-60% населения. И это неудивительно, если принять во внимание, что витамин D вырабатывается в организме под влиянием солнечных лучей. Поскольку зима в наших краях продолжается почти полгода, солнечный голод испытывают почти все жители нашей страны.

Чтобы пополнить запасы солнечного витамина в организме, не обязательно ехать за три моря. Вполне достаточно выбираться на пляж каждые выходные.

3. Займитесь внутренним туризмом

Альтернатива пляжному отдыху — походы выходного дня. Это незаслуженно забытый, но исключительно приятный и полезный досуг. В интернете вы найдете массу вариантов — как совсем коротких (на 3-4 часа), так и продолжительных (на 1-2 дня). Выглядит это примерно так: люди разного возраста и профессий встречаются на вокзале, добираются до отправной точки, от которой идут пешком 5-10-15 км — с экскурсоводами и/или инструкторами.

В итоге вы проведете на природе целый день,выполните недельную норму физической активности, познакомитесь с интересными людьми (такие походы организовывают энтузиасты, общение с которыми заряжает по полной) и, наконец, узнаете, сколько интересного находится от вас на расстоянии вытянутой руки.

4. Употребляйте сезонные овощи и фрукты

Максимальное количество полезных веществ содержат плоды, которые созревают здесь и сейчас. Найдите с помощью поисковиков ближайший к своему дому или месту работы колхозный рынок и наведывайтесь туда регулярно.

Регулярно употребляя свежие овощи и фрукты, вы приятно удивитесь переменам, которые произойдут в вашем самочувствии.

5. Устройте курорт на дому

Ванны с морской солью, лечебными травами и т.д. вы можете приготовить себе самостоятельно. И эффект от них будет точно такой же, как в санатории, где их готовят из тех же аптечных концентратов.

Эффективность домашней физиотерапии зависит лишь от регулярности процедур. Лечебный эффект будет заметен с 8 процедуры продолжительностью 10-20 минут.

6. Займитесь спортом на свежем воздухе

Лето — то время года, когда занятия в душном фитнес-центре или спортзале нужно заменить тренировками на природе. Уроки йоги, танцклассы сейчас проводятся во многих парках. Главное — узнать расписание и пригласить туда друзей, которые тоже коротают лето в городе.