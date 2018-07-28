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Всемирный банк: В Беларуси нужно отменить государственное регулирование цен

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  • 28.07.2018, 20:25

Цены должны формироваться на рыночных принципах.

Беларуси следует отказаться от практики административного регулирования цен. Такой совет дает Всемирный банк в «Комплексном диагностическим исследования экономики Беларуси», передает «Радыё Свабода».

«Административный контроль цен на социально значимые товары и другие ограничения, такие как требования к организациям розничной торговли что к реализации продукции местного производства, нужно ликвидировать, чтобы обеспечить формирование цен на рыночных принципах», - считает Всемирный банк.

По оценкам Всемирного банка, рынки в Беларуси регулируются многими нормативными актами, которые увеличивают затраты входа на рынок и ведения бизнеса.

«Некоторые отраслевые нормативные правовые акты являются тяжелыми - например, в авиационных отношениях, секторах телекоммуникаций, частных медицинских услуг, высшего образования и строительства, что не способствует приходу на рынок или расширению бизнеса многих компаний», - констатируют эксперты Всемирного банка.

По мнению банка, развитию частного сектора в стране многие годы не уделялось должного внимания, поэтому уровень занятости в негосударственном секторе один из самых низких в регионе.

«После распада Советского Союза Беларусь пошла путем поэтапной трансформации, который характеризовался медленными темпами развития частного сектора и ограниченными реформами системы управления государственными предприятиями», - отмечают эксперты Всемирного банка.

Одним из последствий такой политики стали довольно низкие темпы роста частного сектора, говорится в исследовании.


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