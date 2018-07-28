Житель Барановичей: Получается, плачу налоги, чтобы их бестолково тратили? 28.07.2018, 20:46

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Жители Барановичей возмущены тем, как меняют трубы во дворах.

В редакцию Intex-press обратилось несколько жильцов дома №17/5 на улице Наконечникова. Они пожаловались на то, что «раскопки», которые образовались в ходе замены теплотрассы, почти не огорожены, и строители разрушили тротуары, уложенные совсем недавно.

Житель девятиэтажки на улице Наконечникова 17/5 Павел рассказывает, что в его дворе и рядом с другими многоэтажными домами строители меняют трубы. Часть Северного микрорайона, по словам мужчины, превратилась в большой котлован. При этом строители разрыли не только дворовую территорию, но и тротуары.

– Возле детского сада №52 дорожку положили только в этом году. А сейчас тротуар полностью разрыли. Почему такая бесхозяйственность? Получается, я плачу налоги, чтобы их так бестолково тратили? – возмущается Павел.

Но еще больше мужчину волнует вопрос безопасности – «раскопки» огорожены лишь в нескольких местах.

– Дети запросто могут упасть в вырытую яму, – рассуждает Павел.

Еще один житель девятиэтажки говорит, что детвора уже облюбовала место, где проводят работы, и, на его взгляд, «до беды недалеко».

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– Я их отгоняю, а толку… Разбегаются, а потом опять на горы песка залезают, – говорит он.

«Надо потерпеть временные неудобства»

В Барановичских тепловых сетях пояснили, что на этом участке производится замена теплотрассы. Работы выполняет минская фирма за счет республиканского бюджета. По словам Владимира Полещука, начальника отдела капитального строительства Барановичских тепловых сетей, заменить планируют около 600 метров теплотрассы и установить ограждения на таком большом участке просто невозможно.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– Жителям надо потерпеть временные неудобства, родителей мы просим присматривать за своими детьми, – говорит Владимир Полещук. – Мы делаем все, чтобы выполнить работы как можно быстрее.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Закончить работы по замене теплотрассы, по словам Владимира Полещука, планируют до 15 августа. После того, как ямы будут засыпаны, строители займутся благоустройством.

– И тротуары, и озеленение будет полностью восстановлено, – обещает Владимир Полещук.