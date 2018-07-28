«Реальность - это дворцы элиты, которые заставили бы позеленеть от зависти Бурбонов» Юлия Латынина, «Новая газета»

28.07.2018, 20:55

Радикальное повышение пенсионного возраста в России вызвало протесты.

Одновременное повышение НДС на 2% прошло совершенно незамеченным.

Если можно, я вам объясню, что такое повышение НДС. Очень просто: его не заметят компании-экспортеры: «Газпром», «Роснефть», нефтегазокооператив «Озеро» — для них, не самых бедных компаний РФ, возглавляемых не самыми бедными менеджерами, это повышение пройдет безболезненно, потому что НДС возмещают при экспорте.

Иногда его даже возмещают без экспорта. Напомню, что та же преступная группа, которая убила в тюрьме Магницкого, вынула из бюджета около 750 млн долларов. И вовсе не все они были украдены в ходе возврата налога на прибыль. Как раз часть была украдена по липовому возврату НДС.

Что же касается потребителей, всех тех, кто не имеет чести принадлежать к петрократам и умельцам по возврату НДС — то есть пенсионеров, медсестер, врачей, учителей, таксистов, офисного планктона, — для них повышение НДС означает повышение цен приблизительно на 2%.

Почему приблизительно? Потому что зарплаты их при этом не увеличатся, и на 2% цены повыситься просто не смогут. Они повысятся где-то на 1,5% — за счет падения маржи и без того уже дышащих на ладан производителей.

Почему не вызвало протестов повышение НДС — вполне понятно. У нас и фейковые выборы не вызывают протеста — что на этом фоне какие-то два процента НДС?

Почему протесты против повышения пенсионного возраста были слабые — тоже понятно. Относительно пенсий люди в России делятся на два неравных множества: меньшинство и большинство. Меньшинство — это элита или хотя бы верхушка. Это люди, которые на государство не надеются и зарабатывают себе на старость сами. У них отняли то, чего они никогда и не ждали: чего ж протестовать?

Большинство — это те, кто на государство надеется. Их кинули — жестоко и даже вдвойне: потому что кинули их не только на те 15 тыс. руб., которые они рассчитывали иметь после 55/60 лет, но и на все те льготы (по ЖКХ, по проезду, по лекарствам), которые полагаются российскому пенсионеру и которые теперь всем этим людям придется оплачивать по полной.

Что, конечно, при сокращающемся рынке труда превратит этих людей в 58-летних безработных, которые не смогут ни купить себе еды, ни платить за квартиру. Но тут фишка вот в чем: эти люди из числа надеющихся на государство. Как они на него надеялись, так и будут — аминь. Те, кто надеются на государство, никогда поперек него не проголосуют.

Кремль вышел из положения двумя способами. Во-первых, запретил называть повышение пенсионного возраста повышением пенсионного возраста. Теперь это называется «совершенствованием пенсионной системы». А во-вторых, подключил могучих пропагандистов вроде Познера, которые стали рассказывать, как полезно работать до старости.

Все это обсуждать в данном случае так же бессмысленно, как обсуждать свои шансы выиграть в покер с шулером, исходя из теории вероятности. Эта теория к игре с шулером не имеет никакого отношения — вы проиграете не из-за теории вероятности.

Точно так же повышение продолжительности жизни, падение доходов бюджета, старение населения и пр. не имеет большого отношения к повышению пенсионного возраста. А имеет отношение простой вопрос: куда пойдут те триллионы, которые казна сэкономит на тех, кто отныне не доживет до пенсии?

Не надо мне рассказывать про оборонный бюджет, про стройки века, про газо- и нефтепроводы, про очередную Олимпиаду/чемпионат… Это все мираж. Это все — фантом. Нет никаких в России гиперзвуковых ракет (хотя и есть сидящие за продажу их секрета люди; секрет, видимо, в том и заключается, что их нет). Нет никаких могучих газопроводов, стадионов «Баклан-арена». Это все как в фильме «Матрица» — внешний видеоряд.

Реальность — это гигантские дворцы элиты, которые заставили бы позеленеть от зависти Бурбонов и Стюартов, яхты, Насти Рыбки, самолеты, счета. А все остальное — это просто предлог для того, чтобы освоить бабки.

Российский бюджет служит всего двум целям: первая — чтобы из него красть. Вторая — чтобы платить тем, что защищает тех, кто крадет. В этом смысле он устроен так же, как государственный бюджет где-нибудь в Ассирии в каком-нибудь VIII в. до н.э. А устроен он был очень просто. Все деньги, собранные с населения, расходовались на две статьи. А) на дворцы, пиры, украшения и наложниц правителя. Б) на войска, которые обеспечивали сохранность наложниц, дворцов и пиров.

В рамках этой системы такие вещи, как пенсии, были бы нелепостью. Ведь подданный существовал только для одного: чтобы обеспечивать дворцы и пиры. Если он их не обеспечивал, ему следовало подохнуть.

В этом и заключается «совершенствование пенсионной системы» в России. Суть его проста. Чем меньше платить пенсий — тем больше останется на дворцы.

Юлия Латынина, «Новая газета»