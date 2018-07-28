Путин поручил усилить контроль над зарубежными поездками россиян
- 28.07.2018, 20:59
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Власти будут собираться данные о турах, купленных россиянами через туристические компании.
Российские власти готовят меры по усилению контроля за туристическими поездками населения за рубеж.
Для этого планируется расширить использование системы "Электронная путевка", в которой будут собираться данные о турах, купленных гражданами через туристические компании, пишет finanz.ru.
Система, которая разрабатывалась с 2015 года в рамках закона "Об основах туристской деятельности", изначально задумывалась как добровольная.
Теперь же Ростуризм и "Ростех" предложили сделать ее обязательной для всех туроператоров, а передачу сведений - закрепить законодательно.
Дальнейшая судьба "Электронной путевки" обсуждалась в мае с президентом РФ Путиным, который дал резолюцию, что он "согласен" с предложениями "Ростеха" и Ростуризма, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Бизнес предупрежден о том, что в ближайшей перспективе "Электронная путевка" станет обязательной, добавил он. Об этом операторов проинформировали на заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощи", состоявшемся 21 июня.
Оператором "Электронной путевки" станет АО "Национальные туристические технологии" - структура госкорпорации "Ростех". Соответствующее поручение Путин дал после просьбы самого "Ростеха" и Ростуризма, сообщил РБК источник в агентстве.
Сейчас в правительстве ведется работа "по организации исполнения этого поручения", добавили в Ростуризме.
В изначальном, добровольном виде "Электронная путевка" должна была заработать с 1 января 2018 года. На проект потратили 500 млн рублей, но запустить его в срок не удалось.
Разработчик системы - АО "Астерос" - в марте подало заявление о банкротстве.
В начале июня АТОР сообщала, что "Электронная путевка" больше не доступна участникам рынка: на сайте Ростуризма исчез раздел, из которого туроператоры могли зайти в систему. Тогда же завершился гарантийный срок, в течение которого группа "Астерос" должна была поддерживать и дорабатывать систему.
По информации источников АТОР, в компании почти не осталось персонала, способного поддерживать систему, а местонахождение серверов, на которых она была размещена, неизвестно.