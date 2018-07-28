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Путин поручил усилить контроль над зарубежными поездками россиян

  • 28.07.2018, 20:59
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Власти будут собираться данные о турах, купленных россиянами через туристические компании.

Российские власти готовят меры по усилению контроля за туристическими поездками населения за рубеж.

Для этого планируется расширить использование системы "Электронная путевка", в которой будут собираться данные о турах, купленных гражданами через туристические компании, пишет finanz.ru.

Система, которая разрабатывалась с 2015 года в рамках закона "Об основах туристской деятельности", изначально задумывалась как добровольная.

Теперь же Ростуризм и "Ростех" предложили сделать ее обязательной для всех туроператоров, а передачу сведений - закрепить законодательно.

Дальнейшая судьба "Электронной путевки" обсуждалась в мае с президентом РФ Путиным, который дал резолюцию, что он "согласен" с предложениями "Ростеха" и Ростуризма, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Бизнес предупрежден о том, что в ближайшей перспективе "Электронная путевка" станет обязательной, добавил он. Об этом операторов проинформировали на заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощи", состоявшемся 21 июня.

Оператором "Электронной путевки" станет АО "Национальные туристические технологии" - структура госкорпорации "Ростех". Соответствующее поручение Путин дал после просьбы самого "Ростеха" и Ростуризма, сообщил РБК источник в агентстве.

Сейчас в правительстве ведется работа "по организации исполнения этого поручения", добавили в Ростуризме.

В изначальном, добровольном виде "Электронная путевка" должна была заработать с 1 января 2018 года. На проект потратили 500 млн рублей, но запустить его в срок не удалось.

Разработчик системы - АО "Астерос" - в марте подало заявление о банкротстве.

В начале июня АТОР сообщала, что "Электронная путевка" больше не доступна участникам рынка: на сайте Ростуризма исчез раздел, из которого туроператоры могли зайти в систему. Тогда же завершился гарантийный срок, в течение которого группа "Астерос" должна была поддерживать и дорабатывать систему.

По информации источников АТОР, в компании почти не осталось персонала, способного поддерживать систему, а местонахождение серверов, на которых она была размещена, неизвестно.


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