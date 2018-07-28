В Новосибирске тысячи протестующих требовали отставки правительства 28.07.2018, 21:22

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Фото: RFE/RL

В последние недели в Новосибирске прошла череда протестных акций.

Более трех тысяч человек приняли участие в согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел на одной из центральных площадей Новосибирска, передает «Радио Свобода».

Он организован в рамках всероссийской акции протеста. В Новосибирске коммунистов поддержали партия "Яблоко", движение "Пенсионеры за достойную жизнь" и профсоюзы. В ходе митинга было заявлено, что предлагаемая реформа пенсионной системы нарушает сразу несколько статей российской Конституции: статью 7, где сказано, что Российская Федерация является социальным государством, статью 39, в которой государство гарантирует гражданам обеспеченную старость, и статью 55, которая запрещает принимать законы, ущемляющие права граждан. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

"Повышение пенсионного возраста – это социальный дефолт нашей страны. Эта реформа войдет в историю самыми черными красками, наряду с "шоковой терапией" Гайдара, дефолтом 98 года и монетизацией льгот. Всем, кто принимал участие в принятии этих законов, будет стыдно, их проклянут собственные дети и внуки", – заявил второй секретарь новосибирского обкома коммунистической партии Ренат Сулейманов.

В резолюции митинга от депутатов Госдумы потребовали не принимать законопроект о повышении пенсионного возраста во втором чтении. В противном случае, считают участники акции протеста, нижняя палата российского парламента должна быть распущена, а правительство обязано уйти в отставку.

Митингующие призвали к объединению всех партий и общественных движений, вне зависимости от политических взглядов, чтобы продолжить протестные акции до повторного рассмотрения спорного законопроекта осенью этого года. Кроме того, представители КПРФ, присутствовавшие на митинге, сообщили изданию, что несмотря на отказ Центральной избирательной комиссии в организации общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, коммунистическая партия будет добиваться его проведения.

Ранее Центральная избирательная комиссия не поддержала инициативупартии КПРФ, которая предлагала провести референдум о повышении пенсионного возраста. На нем предлагалось задать россиянам вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"