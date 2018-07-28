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10 гениальных комедий для просмотра на выходных

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  • 28.07.2018, 21:10
  • 1,440
Кадр из фильма "Пятый элемент"

Поднять себе настроение можно с помощью старой комедии.

Комедий вроде бы снимают несметное количество, но иногда хочется поднять себе настроение, немного посмеяться и… рука тянется к старым комедиям, которым до сих пор нет равных, пишет журналисты «Нового времени» Алексей Бондарев.

Я опять столкнулся с этой ситуацией на днях. Когда не нашел ничего лучшего, чем поднять себе настроение с помощью старого доброго фильма «Отпетые мошенники».

Может, я старею и становлюсь менее восприимчивым к новым трендам. Но реально смешных комедий в последние годы я не помню.

Нет, толковые комедии выходят часто. Но вряд ли о большинстве из них кто-то вспоминает уже через пару лет.

Поэтому небольшое ретроградство не помешает.

Отпетые мошенники

Режиссер - Фрэнк Оз

1988 год

Безумно люблю этот фильм. История о двух мошенниках, которые не могут поделить “хлебное” местечко на французской Ривьере, где обитают богатые вдовушки.

Настоящее кино 1980-х, неспешное развитие событий, но очень четко прописанная история без лишних соплей, с выпуклыми персонажами (причем, не только главными, но и второстепенными).

Ну и конечно, Майкл Кейн и Стив Мартин составляют бесподобный дуэт.

Игрок

Режиссер - Роберт Олтмен

1992 год

Один из самых недооцененных фильмов одного из самых недооцененных голливудских режиссеров. Даже несмотря на то, что Олтмен - единственный американский режиссер, который получал призы фестивалей “большой тройки” - Каннского, Венецианского и Берлинского, все равно его фильмы сегодня мало кто вспоминает.

А зря.

Вот, к примеру, Игрок - это великолепная сатира на сам Голливуд. Замечательная история о том, как уставший от жизни продюсер убил сценариста-бездаря и пытался скрыться от правосудия. В главной роли - неподражаемый Тим Роббинс, которого все любят за Побег из Шоушенка.

Вальсирующие

Режиссер - Бертран Блие

1974 год

Фильм из того удивительного времени, когда деревья были большими, а Жерар Депардье был еще молодым, относительно стройным и весьма многообещающим актером.

Это чудесная история о двух друзьях, которые пытаются удовлетворить одну блондинку. Настоящее французское кино.

День сурка

Режиссер - Хароль Рэмис

1993 год

Без этого фильма никакого списка лучших комедий быть не может в принципе. Это не просто смешной, это еще и очень добрый и умный фильм.

Его можно пересматривать бесконечно. Т.е. примерно столько времени, сколько проводит главный герой в безумной временной петле одного единственного дня, пока не поймет, что в этой жизни действительно важно.

Вроде как не самый философский месседж в истории мирового кино. Но иногда и простые вещи бывают оглушительными открытиями.

В джазе только девушки

Режиссер - Билли Уайлдер

1959 год

Я когда-то не любил этот фильм, он казался мне напыщенным и скучным. Но пересмотрев его пару лет назад, я резко изменил свое отношение к нему.

Это очень достойное кино, причем во всех отношениях. И одна из лучших комедий в истории.

А уж Мэрилин Монро как хороша.

Кавказская пленница

Режиссер - Леонид Гайдай

1971 год

Тут и говорить не о чем. Гайдай был гениальным комедийным постановщиком. Поэтому для своего списка комедий я мог бы выбрать сразу несколько его фильмов. Но обойдусь своим любимым.

Кавказскую пленницу я помню чуть ли не наизусть и могу цитировать с начала до конца, а могу и наоборот. Классика.

Один дома

Режиссер - Крис Коламбус

1990 год

Огромная семья улетает на рождественские каникулы в Париж, забыв дома младшенького. А к дому уже примеряются два незадачливых грабителя, которым мальчишка кажется легкой добычей.

Фильм имел массу подражаний, его часто цитируют. И пересматривать его можно до бесконечности.

Пятый элемент

Режиссер - Люк Бессон

1997 год

Фантастический боевичок об инопланетянах, спасении мира и чем-то там еще не очень важном. Потому что, самое главное в этом фильме - чистый и добрый юмор Бессона, который воплощают на экране молодые и прекрасные Брюс Уиллис, Милла Йовович и Гэри Олдмен.

Я видел фильм много раз и до сих пор впадаю в истерику, когда Уиллису для выполнения ответственного задания подсовывают в фиктивные жены толстуху, а он смотрит на нее в ужасе и говорит: “я никуда не полечу”.

Назад в будущее

Режиссер - Роберт Земекис

1985 год

Бессмертная история о парнишке, который дружил с сумасшедшим профессором и случайно попал в прошлое, где оказал влияние на встречу своих отца и матери.

Забойный фильм с массой комедийных ситуаций, которые уже стали классикой, яркими персонажами и добрым месседжем.

Черная кошка, белый кот

Режиссер - Эмир Кустурица

1998 год

Кустурица снял несколько бессмертных фильмов, и во всех ощущается его бесподобное чувство юмора. Но я выбрал именно этот фильм, как иллюстрацию бессмертной комедии. Легкой, воздушной и при этом местами серьезной.

Тут и настоящая любовь, и безумный карнавал и даже оживший покойник. Фирменное балканское безумие от Кустурицы.


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