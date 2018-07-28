Профсоюз РЭП помогает жителю Речицы взыскать с работодателя пенсию за пять лет 28.07.2018, 22:01

Предприятие «забыло», что должно было начислить пенсию работнику.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко подготовил и подал иск в суд Речицкого района в пользу водителя речицкого водоканала Владимира Пархута с требованием взыскать с его работодателя пенсию более чем за пять лет, сообщает гомельская «Весна».

Мужчина не знал, что по достижении 50 лет ему должна была быть начислена пенсия, а работодатель «упустил» данный факт, в результате работник более пяти лет не получал пенсию.

Ранее Владимир Пархута свыше 11 лет работал на на шахте в Казахстане подземным электрослесарем, где заработал необходимый стаж для начисления ему пенсии за работу с особыми условиями. Затем он продолжал работать водителем автомобиля в речицком водоканале.

В отделе кадров спохватились только через пять лет после того, как обязаны были отправить водителя на льготную пенсию. Сейчас пенсию мужчине оформили, но за более чем за пять лет ему ничего не начислено по вине работодателя.

Профсоюзный юрист будет представлять интересы потерпевшего работника в суде, он уверен, что в данном случае суд обязан взыскать с работодателя невыплаченную по его вине пенсию.

«В законе о пенсионном обеспечении прописана ответственность работодателя перед работником за несвоевременное оформление необходимых для оформления пенсии документов», - добавил Леонид Судаленко.

В качестве меры по обеспечению доказательств профсоюз потребовал у суда обязать Речицкое районное управление по труду, занятости и социальной защиты подготовить и представить суду информацию о размере пенсии пострадавшего за период с 15 марта 2013 г. по 12 июля 2018 года и взыскать с работодателя в его пользу материальный ущерб в размере его пенсии 5 лет, 4 месяца и 3 дня.