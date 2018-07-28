Опубликованы детали сотрудничества Манафорта с Януковичем 28.07.2018, 21:50

Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

В США представили более 300 документов по делу бывшего главы штаба Трампа.

В США следственная группа специального прокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампa Пола Манафорта с "Партией регионов" и "Оппозиционным блоком". Об этом сообщает "Голос Америки".

Опубликован ряд документов, связанный с делом Пола Манафорта, которое рассматривается в федеральном окружном суде.

Помимо обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, "Партией регионов" Украины и "Оппозиционным блоком". Документы относятся к разным временным периодам.

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и "Партии регионов", прорабатываются детали рабочих поездок украинского политика и медиа-политика.

Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, которые были скрыты от внимания общественности. Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру – политическому консультанту Тэду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление украинского политика Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года. Манафорт пишет: "Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу "Украина для людей".

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов – 565 тыс долларов.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от лица фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тыс долларов.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что "мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части [взглядов] [украинской] оппозиции. (…) Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии".

В документах также можно увидеть вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Виктора Януковича, посвященные ста дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

Напомним, 15 июня В США федеральная судья приняла решение взять под стражу экс-советника Виктора Януковича, бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.