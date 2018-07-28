Гомельчанин проехал на велосипеде 20 тысяч километров 28.07.2018, 22:19

Сергея Рябко

У 27-летнего белоруса очень амбициозный план - проехать 100 тысяч километров за пять лет.

Гомель, центральная площадь Ленина и почти почетный кортеж! Так активисты движения «ВелоГомель» встречали своего друга - путешественника Сергея Рябко. Он вернулся из Владивостока, передает «Белсат».

Только согласовать встречу и дружескую беседу Сергея с единомышленниками о том, что же удалось увидеть на пути, не удалось. Местные идеологи до последнего тянули с разрешением посидеть в Парке Паскевичей. Но встретить отважного велосипедиста землякам это не помешало.

«Мы наблюдали на протяжении всего маршрута, как Сергей ехал по России, переживали за него. Чтобы его там не обидели, чтобы ему там помогали русские. Мы знали, где и когда он едет, и, когда мы узнали, что он уже в Новозыбкове, мы связались и договорились, чтобы встретить », - говорит Светлана Король-Драгунцова из движения« ВелoГомель».

Всего у 27-летнюю путешественника очень амбициозный план - проехать 100 тысяч километров за пять лет! Почти половина уже за плечами.

«Начал я свой путь 13 декабря 2017 года, стартанул с Гомеля, поехал «Блаблакаром» до Москвы и из Москвы полетел еще с двумя людьми в Бангкок», - рассказывает Сергей Ребко.

После Бангкоке был Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия - Джакарта, и уже только оттуда самолетом гомельчанин оказался во Владивостоке.

Вся велосипедная прогулка с возвращением в Беларусь получилась протяженностью около 20 тысяч километров. Десять из которых по России. Ну и как тут не вспомнить про тамошние дороги!

«Дороги в России, говорят, плохие, но в целом они лучшие, чем средние. На Дальнем Востоке суперклассные дороги. Я, может, еще раз проеду из Хабаровска до Читы», - говорит путешественник-велосипедист.

За время всех своих путешествий велосипедист проехал уже более 45 тысяч километров. Однако долго оставаться в родном городе, где живет мать и родственники, а также ожидает работа в интернет-магазине, Сергей не собирается.

«Я уже не могу, как раньше, просидеть за компом 12-13 часов, поэтому я через неделю еду в Минск открывать визу и ехать из Гомеля до Лиссабона», - делится планами на будущее Сергей.

Что же касается дальнейших планов, то они еще более амбициозные - покорить на велосипеде не только маршрут Лиссабон-Владивосток, но и вообще весь мир.