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Видеофакт: НАСА показало, как будут выглядеть дома на Марсе

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  • 29.07.2018, 8:23
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Первое место в конкурсе проектов заняла команда из Арканзаса.

НАСА представило работы финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Видео опубликовано в YouTube.

Первое место заняла команда из Арканзаса, которая предложила с помощью роботов собрать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе и распечатать дом с помощью 3D-принтеров. По мнению авторов проекта, это позволит увеличить площадь здания.

Пятерка финалистов поделила между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов. Всего в конкурсе, объявленном в 2014 году, участвовали 18 команд со всего мира.


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