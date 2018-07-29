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Воин Войнович

  • Александр Хоц
  • 29.07.2018, 8:28
  • 1,069
Владимир Войнович

Спасибо ему за то, что он был.

Владимир Войнович - удивительный пример верности себе, своему таланту - и презрения к государству.

Впрочем, сатирик и не может быть другим. Ирония и отсутствие пафоса - гарантия трезвости и (в итоге) верной оценки зла.

Можно лишь удивляться, как художник - в условиях травли, опалы, лишения гражданства, а затем и возвращения "совка" - был способен пронести по жизни трезвый взгляд на вещи, ироничное презрение к "святыням" и "традициям" режима, "народа" и страны в целом.

Сколько фиктивных "сатириков" взялись за панегирики новой власти (нет им числа и "звать их никак"). А Войнович выстоял, не поддавшись соблазнам "величия" России, "гордости" и "всенародной любви".

В свои 86 - он остался образцом умного, нравственного и сострадающего человека. Таким в идеале и должен быть "русский интеллигент" (если вспоминать один из мифов российской культуры, оказавшейся в путинские годы на грани морального банкротства).

Войнович - иллюстрация библейского завета о нескольких праведниках, способных спасти "свой народ". Но не моралью, а иронией и презрением. (Чонкин в роли советского Швейка - очень точный пример).

Иллюстрация, скорее, ироническая, хоть и библейская, - потому как спасение "города Глупова" кажется полной фантастикой.

Тип сатиры Войновича восходит к Салтыкову-Щедрину, чья российская империя припечатана образом "Глупова", "Угрюм-Бурчеева", "Органчика", которые до сих пор словно списаны с путинских современников.

"Москва 2042" - из той же серии ироничного и горького пессимизма. Так ребенок может наблюдать за пьющей, "гулящей" матерью, не в силах ее спасти. Но он остается родней и ее единственной опорой, наблюдая процесс деградации и распада.

Впрочем, Войнович настаивал на том, что он, скорее, Войнович - по своим корням и семейной культуре. Можно вспомнить десятки имен тех, чья "сомнительная" русскость, - начиная с Пушкина, - лишь способствовала трезвости и точности зрения. Дело не в этнике, как таковой, - но человек на границе культур, на сплетении разных "корней", получает шанс (лишний шанс) на объемность взгляда.

Так или иначе, но Владимир Войнович - был настоящим воином, был настоящим русским писателем и настоящим человеком. Вопреки эпохе и стране, которая его не принимала.

Спасибо ему за то, что он был.

Александр Хоц, «Фейсбук»


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