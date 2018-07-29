ВВС Израиля нанесли удар по боевикам в секторе Газа 29.07.2018, 8:39

Ночную атаку в ответ на провокации совершил беспилотный самолет ЦАХАЛа.

В ночь на воскресенье, 29 июля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели в северной части сектора Газы. Минздрав Газы сообщает о двух убитых.

Судя по сообщениям СМИ в Газе, речь идет о группе боевиков, передает newsru.co.il.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что беспилотный самолет ЦАХАЛа выпустил ракету по группе боевиков на севере сектора, находившихся к востоку от Джебалии, около кладбища, расположенного недалеко от границы с Израилем. Точное время атаки не называется, но отмечается, что останки двух убитых боевиков были найдены только на рассвете.

По сведениям ПИЦ, в результате этого воздушного удара убиты двое боевиков "Народного фронта освобождения Палестины" Айман Нафиз ан-Наджар (24) и Муханнад Маджид Хамуда (24).

ХАМАС внес этих "мучеников" в список "шахидов марша возвращения", заявив, что их число возросло до 162, и утверждая, что власти Израиля продолжают удерживать тела восьми погибших. Минздрав Газы заявляет, что с 30 марта более 16 тысяч жителей сектора Газы пострадали в ходе "маршей возвращения".

В субботу, 28 июля, было зафиксировано шесть пожаров, вызванных "огненными шарами", запущенными поджигателями из сектора Газы. Самый сильный пожар разгорелся в кибуце Гевим, где на помощь пожарным расчетам были вызваны два самолета.

20 июля, после того, как ВВС, танки и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по 60 объектам террористов, ХАМАС попросил о прекращении огня. Вскоре, при посредничестве Египта и ООН, было объявлено, что такое соглашение достигнуто. При этом Израиль пообещал соблюдать соглашение только в том случае, если ХАМАС сумеет прекратить "огненный террор" и повторяющиеся попытки провокаций на границе с сектором Газы.

В тот же день некий высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что запуск воздушных шаров и змеев в сторону израильской территории не обсуждался при заключении договоренностей о прекращении огня.

Затишье продолжалось несколько дней, однако уже 25 июля поджигатели из сектора Газы осуществили очередные запуски "огненных шаров", которые привели к сильному пожару в лесу Беэри. Затем на южном участке границы, в районе КПП "Кисуфим" подростки из Газы предприняли попытку проникновения на израильскую территорию, когда их блокировали военные, по ним из сектора был открыт огонь, один из военнослужащих получил ранение средней тяжести.

В пятницу, 27 июля, на границе сектора Газы прошел очередной "марш возвращения" под лозунгом "Наши дети-шахиды". В массовых беспорядках, по данным пресс-службы ЦАХАЛа, участвовали около 7 тысяч палестинцев. Одновременно с "маршем" были зафиксированы беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме.