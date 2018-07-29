закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 10:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

ВВС Израиля нанесли удар по боевикам в секторе Газа

  • 29.07.2018, 8:39

Ночную атаку в ответ на провокации совершил беспилотный самолет ЦАХАЛа.

В ночь на воскресенье, 29 июля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели в северной части сектора Газы. Минздрав Газы сообщает о двух убитых.

Судя по сообщениям СМИ в Газе, речь идет о группе боевиков, передает newsru.co.il.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что беспилотный самолет ЦАХАЛа выпустил ракету по группе боевиков на севере сектора, находившихся к востоку от Джебалии, около кладбища, расположенного недалеко от границы с Израилем. Точное время атаки не называется, но отмечается, что останки двух убитых боевиков были найдены только на рассвете.

По сведениям ПИЦ, в результате этого воздушного удара убиты двое боевиков "Народного фронта освобождения Палестины" Айман Нафиз ан-Наджар (24) и Муханнад Маджид Хамуда (24).

ХАМАС внес этих "мучеников" в список "шахидов марша возвращения", заявив, что их число возросло до 162, и утверждая, что власти Израиля продолжают удерживать тела восьми погибших. Минздрав Газы заявляет, что с 30 марта более 16 тысяч жителей сектора Газы пострадали в ходе "маршей возвращения".

В субботу, 28 июля, было зафиксировано шесть пожаров, вызванных "огненными шарами", запущенными поджигателями из сектора Газы. Самый сильный пожар разгорелся в кибуце Гевим, где на помощь пожарным расчетам были вызваны два самолета.

20 июля, после того, как ВВС, танки и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по 60 объектам террористов, ХАМАС попросил о прекращении огня. Вскоре, при посредничестве Египта и ООН, было объявлено, что такое соглашение достигнуто. При этом Израиль пообещал соблюдать соглашение только в том случае, если ХАМАС сумеет прекратить "огненный террор" и повторяющиеся попытки провокаций на границе с сектором Газы.

В тот же день некий высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что запуск воздушных шаров и змеев в сторону израильской территории не обсуждался при заключении договоренностей о прекращении огня.

Затишье продолжалось несколько дней, однако уже 25 июля поджигатели из сектора Газы осуществили очередные запуски "огненных шаров", которые привели к сильному пожару в лесу Беэри. Затем на южном участке границы, в районе КПП "Кисуфим" подростки из Газы предприняли попытку проникновения на израильскую территорию, когда их блокировали военные, по ним из сектора был открыт огонь, один из военнослужащих получил ранение средней тяжести.

В пятницу, 27 июля, на границе сектора Газы прошел очередной "марш возвращения" под лозунгом "Наши дети-шахиды". В массовых беспорядках, по данным пресс-службы ЦАХАЛа, участвовали около 7 тысяч палестинцев. Одновременно с "маршем" были зафиксированы беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич