закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 10:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Что заставило Лукашенко подарить Герасимене «золотой» участок?

9
  • 29.07.2018, 8:44
  • 5,213

Есть несколько причин.

Многократный призер Олимпийских игр Александра Герасименя попросила Александра Лукашенко «дать землю» и в результате, не заплатив ни копейки, стала владелицей участка в Дроздах-2 (бывшая деревня Веснинка).

Цена земли в этом районе начинается от 400 тысяч долларов за старый дом под снос.

В Дроздах-2 уже выделяли землю спортсменке – теннисистке Виктории Азаренко. Но ее заслуги выглядят несравненно выше. Азаренко была первой ракеткой мира в престижном виде спорта (мировой знаменитостью) и выигрывала «золото» на Олимпиаде. У Герасимени за плечами две серебряные и одна бронзовая награды на Олимпийских играх.

Дом Виктории Азаренко в Веснинке
Фото: tut.by

Так что заставило Лукашенко подарить Герасимене «золотой» участок? UDF.BY называет несколько причин.

В отличие от других пловчихе квартиру не подарили

В 2010-е белорусским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиадах, нередко дарили недвижимость. Причем квартиры от правителя и спонсоров доставались не только золотым медалистам. К примеру, однокомнатную квартиру подарили бронзовому призеру Олимпийских игр в Сочи биатлонистке Надежде Скардино.

Самые именитые спортсмены получили не только квартиры, но и земельные участки в престижных районах.

Герасименя же после Олимпиады-2016 рассказала на пресс-конференции, что строит квартиру за свои деньги: «Достраиваю квартиру, поэтому, думаю, немаленькая часть призовых пойдет на эти цели. Где строюсь? В Уручье».

Вполне вероятно, Лукашенко мог посчитать, что пловчиха несправедливо обделена: все же в ее копилке три олимпийские медали – пусть и не высшей пробы. Он не просто распорядился выделить ей участок, но и указал сделать этот в престижном районе – рядом с домом руководителя своей aдминистрации.

Лукашенко просто хорошо относится к Герасимене

Еще одно объяснение щедрого подарка правителя Беларуси заключается в его отношениях со спортсменкой. Красивая и обаятельная пловчиха однажды уже попросила Лукашенко об одолжении, и он ее просьбу исполнил мгновенно.

Это произошло на награждении белорусских призеров Олимпиады-2012. Лукашенко дал понять, что восхищается пловчихой:

«Блестящего успеха добилась Александра Герасименя! До нее в истории суверенной Беларуси в плавании у нас еще никогда не было олимпийских наград. Теперь – сразу две серебряные. Надеюсь, что достижение Саши послужит ориентиром для остальных, в том числе юных спортсменов».

Герасименя в ответ попросила руководителя Беларуси найти новую кандидатуру на пост председателя федерации плавания:

«За мной никого нет… Нет человека, который выстроил бы структуру вида спорта, заботился о спортсменах, о подготовке резерва».

Так девушка сменила руководителя федерации: вместо бывшего министра ЖКХ Владимира Белохвостова им стал вице-премьер Анатолий Тозик.

Фото: noc.by

Лукашенко и позже встречался и общался с пловчихой. В 2016 году он вручил ей вторую государственную награду (вслед за орденом Отечества III степени) – орден Почета.

Фото: president.gov.by

На то, что руководитель Беларуси хорошо относится к пловчихе, указывает и тот факт, что другой спортсмен вряд ли бы удостоился участка в престижном районе после тех высказываний, которые не побоялась сделать Герасименя.

Она открыто заявляла, что исторический бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» ей ближе официальной символики, чем вызвала недовольство министра спорта. Герасименя также рассказывала, что высоко ценила Геннадия Буравкина. Однажды она была у поэта в гостях и целый вечер разговаривала с ним на белорусском языке. Даже такая независимая позиция, похоже, не изменила отношение Лукашенко к ней.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич