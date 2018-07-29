Что заставило Лукашенко подарить Герасимене «золотой» участок? 9 29.07.2018, 8:44

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Есть несколько причин.

Многократный призер Олимпийских игр Александра Герасименя попросила Александра Лукашенко «дать землю» и в результате, не заплатив ни копейки, стала владелицей участка в Дроздах-2 (бывшая деревня Веснинка).

Цена земли в этом районе начинается от 400 тысяч долларов за старый дом под снос.

В Дроздах-2 уже выделяли землю спортсменке – теннисистке Виктории Азаренко. Но ее заслуги выглядят несравненно выше. Азаренко была первой ракеткой мира в престижном виде спорта (мировой знаменитостью) и выигрывала «золото» на Олимпиаде. У Герасимени за плечами две серебряные и одна бронзовая награды на Олимпийских играх.

Дом Виктории Азаренко в Веснинке

Фото: tut.by

Так что заставило Лукашенко подарить Герасимене «золотой» участок? UDF.BY называет несколько причин.

В отличие от других пловчихе квартиру не подарили

В 2010-е белорусским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиадах, нередко дарили недвижимость. Причем квартиры от правителя и спонсоров доставались не только золотым медалистам. К примеру, однокомнатную квартиру подарили бронзовому призеру Олимпийских игр в Сочи биатлонистке Надежде Скардино.

Самые именитые спортсмены получили не только квартиры, но и земельные участки в престижных районах.

Герасименя же после Олимпиады-2016 рассказала на пресс-конференции, что строит квартиру за свои деньги: «Достраиваю квартиру, поэтому, думаю, немаленькая часть призовых пойдет на эти цели. Где строюсь? В Уручье».

Вполне вероятно, Лукашенко мог посчитать, что пловчиха несправедливо обделена: все же в ее копилке три олимпийские медали – пусть и не высшей пробы. Он не просто распорядился выделить ей участок, но и указал сделать этот в престижном районе – рядом с домом руководителя своей aдминистрации.

Лукашенко просто хорошо относится к Герасимене

Еще одно объяснение щедрого подарка правителя Беларуси заключается в его отношениях со спортсменкой. Красивая и обаятельная пловчиха однажды уже попросила Лукашенко об одолжении, и он ее просьбу исполнил мгновенно.

Это произошло на награждении белорусских призеров Олимпиады-2012. Лукашенко дал понять, что восхищается пловчихой:

«Блестящего успеха добилась Александра Герасименя! До нее в истории суверенной Беларуси в плавании у нас еще никогда не было олимпийских наград. Теперь – сразу две серебряные. Надеюсь, что достижение Саши послужит ориентиром для остальных, в том числе юных спортсменов».

Герасименя в ответ попросила руководителя Беларуси найти новую кандидатуру на пост председателя федерации плавания:

«За мной никого нет… Нет человека, который выстроил бы структуру вида спорта, заботился о спортсменах, о подготовке резерва».

Так девушка сменила руководителя федерации: вместо бывшего министра ЖКХ Владимира Белохвостова им стал вице-премьер Анатолий Тозик.

Фото: noc.by

Лукашенко и позже встречался и общался с пловчихой. В 2016 году он вручил ей вторую государственную награду (вслед за орденом Отечества III степени) – орден Почета.

Фото: president.gov.by

На то, что руководитель Беларуси хорошо относится к пловчихе, указывает и тот факт, что другой спортсмен вряд ли бы удостоился участка в престижном районе после тех высказываний, которые не побоялась сделать Герасименя.

Она открыто заявляла, что исторический бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» ей ближе официальной символики, чем вызвала недовольство министра спорта. Герасименя также рассказывала, что высоко ценила Геннадия Буравкина. Однажды она была у поэта в гостях и целый вечер разговаривала с ним на белорусском языке. Даже такая независимая позиция, похоже, не изменила отношение Лукашенко к ней.