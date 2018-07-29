В Белграде застрелили адвоката Слободана Милошевича 29.07.2018, 8:51

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Драгослав Огнянович

Фото: Medija centar Beograd / mc.rs

Предполагается, что адвокат мог стать жертвой бандитских разборок.

Белградский адвокат Драгослав Огнянович застрелен в субботу вечером на пороге своего дома в Новом Белграде. Как сообщает газета Blic, в ходе покушения также ранен 26-летний сын адвоката.

Сообщается, что нападение совершено в 19.30 по местному времени на улице Антифашисткой борьбы. 57-летний адвокат был убит, когда вместе с сыном подходил к дверям своего дома.

На месте преступления работает полиция. Весь квартал оцеплен, идет проверка выезжающих автомобилей. Повсюду дежурят полицейские патрули.

Огнянович работал в юридической команде, защищавшей экс-президента Югославии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале. В последние годы у него была очень успешная карьера. Сербские СМИ утверждают, что он защищал многих клиентов, совершивших тяжкие преступления, а в последние годы представлял криминального авторитета Луку Бойовича.

Газета сообщает, что за несколько последних месяцев в Белграде убиты несколько друзей Бойовича. По информации издания, это связано с войной криминальных кланов, занимающихся оборотом наркотиков. Предполагается, что адвокат мог стать жертвой бандитских разборок.