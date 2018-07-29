«Купил акции Google на $40 тысяч, продал — за 120 тысяч» 2 29.07.2018, 8:59

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Как белорусы зарабатывают на акциях мировых компаний.

Приумножить сбережения с помощью вкладов вряд ли выйдет — «положить деньги в банк» остается одним из самых безопасных способов вложения финансов, но далеко не самым прибыльным. Один из вариантов увеличить собственный капитал — доверительное управление. Клиент передает средства банковскому специалисту, а тот формирует ему портфель из ценных бумаг с определенной доходностью. Однако среди минусов варианта — высокий риск и комиссионные выплаты.

FINANCE.TUT.BY разбирался в нюансах подобного инвестирования.

Что такое доверительное управление

Есть несколко видом доверительного управления. Полное доверительное управление подходит людям, которые хотят вложить свои сбережения в облигации или ценные бумаги, но у них нет навыков инвестирования или свободного времени для самостоятельного управления портфелем.

В этом случае они могут обратиться к банковским специалистам, которые будут распоряжаться его капиталом за вознаграждение. Банк формирует клиенту портфель, ориентируясь на доходность компании, ее историю и финансовую отчетность.

Также есть вторая форма — доверительное управление по приказу. Человек определяет, какие бумаги он хочет видеть в портфеле, и сам указывает, что с ними делать. Здесь банк выступает фактически в роли брокера.

— Клиент, который хочет купить бумаги на внутреннем рынке, может не использовать доверительное управление, а приобрести их по брокерскому договору. Но что касается внешнего рынка, то, действуя по договору комиссии с брокером, нужно получать разрешение от Нацбанка, причем на каждую сделку с конкретными акциями. В обращении нужно указывать, какую бумагу и по какой цене клиент планирует купить, после чего ждать ответ. Иногда это занимает много времени, и цена может уйти, — объясняет главный специалист отдела доверительного управления Альфа-Банка Вероника Шаврук.

Специалист обращает внимание, что по доверительному управлению запрашивать разрешение на покупку ценных бумаг на внешнем рынке от Нацбанка клиенту не требуется.

Между этими двумя вариантами находится доверительное управление «по согласованию». В этом случае банковский эксперт управляет средствами клиента, но при этом согласовывает каждую операцию.

Какой тип доверительного управления выбрать

— Вариант «по приказу» подходит для людей, которым интересен не только заработок. Для них это возможность вовлечься в инвестирование и понять, как работает рынок. Такие клиенты психологически готовы принимать риск и возможные денежные потери, они сидят на финансовых порталах практически до конца торговой сессии, следят за ценами и активно торгуют. Зачастую депозиты им скучны, как форма сбережения. Есть категория клиентов, которая близка к определенной отрасли, знают ее, и поэтому хотят приобрести акции компании из этой отрасли. Люди, которые любят депозиты, привыкли просто размещать денежные средства и ожидать доходность по ним, обычно размещают деньги в полное доверительное управление, — рассказывает специалист.

Сколько понадобится денег и сколько получится заработать

Тарифы банков, которые поддерживают доверительное управление

Универсальный совет — размещать нужно «не последние деньги», так как инвестиции в ценные бумаги связаны с большими рисками. Если рассматривать депозиты, то государство гарантирует возврат вкладов. В то же время по ценным бумагам такой опции нет.

— Питер Линч говорил, что «инвестирование без риска не существует, поэтому для инвестиций нужно пользоваться специально отложенными средствами, не меняя повседневный образ жизни». Ценные бумаги каждый день меняют стоимость — они могут расти, могут падать. Поэтому клиент должен быть готов психологически и без потерь для качества своей жизни нести риски.

Довольно проблематично заранее просчитать, сколько получится заработать. Можно сформировать портфель из ценных бумаг с определенной доходностью к погашению, но он все равно будет каждый день менять свою стоимость. Какой доходность будет через год — неизвестно. Ее прогнозируют, но точно предсказать результат невозможно.

Перед заключением договора доверительного управления клиента знакомят со средней доходностью за прошлые периоды и предупреждают, что эти результаты не гарантируют такой же доходности в будущем.

— Мы анализируем доходность клиентов с формой доверительного управления по приказу и заметили, что они намного легче рискуют своими деньгами. Как следствие, у некоторых из них больше доходы, чем у нас в полном доверительном управлении по агрессивной стратегии, но у многих клиентов есть убытки. Успешные истории, как правило, у тех клиентов, которые проявляют выдержку и управляют рисками. Один клиент купил за 40 тысяч опцион на акции Гугл и долго не продавал его, несмотря на то, что стоимость падала. Когда опцион закрылся, его стоимость была 120 тысяч долларов. Но чтобы получить такой результат, нужно иметь крепкие нервы, — делится специалист.

Зачем вкладывать деньги в акции и облигации?

Какие доходы возможны по ценным бумагам: человек получает купонный доход по облигациям, дивидендный доход по акциям. Также есть вариант спекулятивного заработка — «купить дешевле и продать дороже». Но все эти доходы не являются гарантированными.

В основном такой способ инвестиций используют для диверсификации рисков по сбережениям, когда у клиента есть депозиты, недвижимость, машины или драгметаллы, но он желает еще разместиться в ценные бумаги. Консервативные инвестиции в ценные бумаги позволяют сберечь денежные средства от инфляции, а также они обладают более высокой ликвидностью.

Какие акции сейчас самые популярные?

— Конкретно у нас самые популярные компании среди клиентов по приказу — это китайский потоковый сервис HUYA, компания Dropbox, которая занимается облачными технологиями и китайский видеосервис iQiyi, — рассказывает специалист.

Также в десятке лидеров американская компания iRobot, специализирующаяся на производстве робототехнике, Intel и Microsoft, издатель видеоигр Bilibili, производитель специализированного коммутационного оборудования Arista Networks Inc, китайская соцсеть Momo и облачная компания Avalara.

При полном доверительном управлении банк более тщательно оценивает риски — смотрит, в каком секторе работает компания, и насколько он перспективен. Тем не менее приобретаются не только брендовые и популярные акции. Специалисты ищут недооцененные рынком компании, это могут быть малоизвестные фирмы, но с хорошей финансовой репутацией.

— Когда клиенты принимают решение, они руководствуются другими показателями. Например, исходят из того, какой продукт производит компания, и предполагают, насколько он будет популярен. Из-за этого некоторые люди покупают акции убыточных компаний, надеясь, что в будущем они все-таки взлетят.

По словам специалиста, сейчас появилась тенденция к поиску неизвестных имен, которые могут «выстрелить». Если год назад многие предпочитали приобретать акции Google, Facebook, Netflix или Nvidia, то сейчас гораздо большее количество клиентов разыскивают новые компании.

Cколько стоят акции

— Есть клиенты, которые вкладываются в недорогие акции до десяти долларов, надеясь на их многократный рост. Акции подороже считаются более надежными и менее волатильными, — подмечает специалист.

Нет взаимосвязи «чем дороже акция, тем больше можно заработать». На стоимость влияют многие факторы, даже новости, связанные с деятельностью компании. Опубликованные мнения известных аналитиков могут очень сильно «уронить» стоимость акций Facebook, Amazon или Google.

Мониторить стоимость можно на специализированных сайтах — finance.yahoo.com, investing.com. Например, на 24 июля акции Amazon стоят 1,802 доллара за штуку, Google — 1,205.50 доллара, Facebook — 210.91 доллара.

Американский рынок открывается вечером по белорусскому летнему времени в 16.30 и закрывается в 23 часа. Некоторые инвесторы ищут наилучшую цену- смотрят, как открывается и торгуется рынок, вниз или вверх движутся акции.

Полное доверительное управление подразумевает меньший доход?

— У нас есть три стратегии, которые сегментированы по уровням риска, агрессивная, умеренная и консервативная. В зависимости от того, что выбирает клиент, мы знаем, какие инструменты можно помещать ему в портфель, — объясняет специалист.

По консервативной стратегии доверительный управляющий покупает облигации с серьезными требованиями по рейтингу, не ниже инвестиционного. Эти бумаги предполагают не очень высокий доход и невысокий риск.

По умеренной стратегии 70% — облигации, 30% — акции и опционы. По облигациям требования к рейтингу ниже, поэтому предполагается более высокий доход. Акции по ней выбираются с целью получить дивидендный доход.

Агрессивная стратегия предполагает, что требования по рейтингу для акций, опционов и облигаций ниже, выбираются варианты не только для дивидендного дохода, но и ради спекулятивного роста.

— Последняя стратегия больше всего похожа на традиционные стратегии клиентов. Но мы должны не только заработать, но и не потерять доверенные деньги. У банков есть репутационные риски, поэтому лучше недополучить прибыль, чем излишне рисковать.

Возможно, что я принесу 10 тысяч долларов и потеряю все?

— Это маловероятно. Конкретно у нас самая популярная стратегия -умеренная, когда не менее 70% денег размещается в облигации 3−4 эмитентов, чтобы получить диверсифицированнный портфель. Вероятность того, что все эти компании одновременно объявят дефолт крайне низкая. Если предположить, что одна из компаний обанкротится, то стоимость портфеля опустится не более, чем на 25 процентов, — объясняет специалист.

Банк обычно покупает ценные бумаги разных эмитентов — если с одной компанией что-то происходит, потери компенсируются за счет роста другой. Кроме того, он приобретает облигации с оптимальным соотношением риска и доходности и держит их до полного погашения — даже если рыночная цена падает, и по переоценке получаются бумажные убытки, эмитент выплатит начисленный купон и номинал облигации.

— Мы предупреждаем об инвестиционных рисках и объясняем, что это долгосрочное вложение, на три-четыре года. Колебания стоимости портфеля в пределах 15% от имеющихся средств — вполне нормально. Даже очень хорошие крепкие облигации могут менять стоимость, если ставки на рынке начали расти.

От потери денежных средств можно защититься с помощью диверсификации портфеля — вложения денежных средств в различные типы инструментов надежных эмитентов. Но даже это не страхует от снижения стоимости портфеля в краткосрочной перспективе при общей коррекции рынка. Исторический опыт ведущих инвесторов показывает, что надо вкладывать денежные средства в компании, имеющий внутренний потенциал роста.