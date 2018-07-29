«День сурка» для агропрома 1 Денис Лавникевич, Office Life

29.07.2018, 9:15

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Реформа АПК в Беларуси? Забудьте!

Вопреки всем разговорам, белорусский АПК остается убыточным потребителем внешнего финансирования, просто оно идет под все новыми «соусами». А схемы трансферта собственности становятся все более изощренными.

Эта новость пришла пару дней назад: правительство предоставит банкам гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым четырем сахарным заводам на приобретение свеклы (постановление Совмина от 23 июля № 560). Сами кредиты пойдут на закупку сахарной свеклы урожая 2018 года, поставляемую для республиканских государственных нужд. «В том числе для ее предварительной оплаты (выплаты авансов) по договорам поставки, возмещения затрат на производство этой продукции (но не выше ее производственной себестоимости), оплаты услуг по уборке такой продукции и транспортных услуг (расходов) по ее доставке», — говорится в постановлении.

Они устали. Они уходят

И это за последние месяцы не первая мера господдержки сахарных заводов. Ранее было введено регулирование цен на сахар — с установлением минимальных цен, чтобы закрыть дорогу на прилавок дешевому российскому сахару.

Подобные новости поступают регулярно и давно никого не удивляют. С советских времен мы приучены к тому, что колхоз — дело убыточное, и то, что теперь он называется СПК, сути дела не меняет. Нам давно уже рассказали, что «фермерство у нас не прижилось, оно не для нашей ментальности». А самым настойчивым сторонникам мнения, что агробизнес — такой же бизнес, как все остальные, всегда готовы напомнить: «Посмотрите, в Европе, в США, везде сельских производителей государство дотирует на огромные суммы».

Вот и имеем: 60% агропредприятий Беларуси стабильно убыточны. А правительство стабильно озабочено тем, под каким новым предлогом «в самый последний раз» списать эти долги, да так, чтобы еще остались деньги закупить картофель в 16 странах мира, потому как своего не могут вырастить столько, сколько нужно. Долги наши аграрии выращивать как-то умеют, а вот с картофелем получается хуже.

В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНОЙ СХЕМЫ

Вся прошедшая неделя так и прошла — под впечатлениями от очередного совещания у Лукашенко, на котором глава государства «поддержал предложенные правительством подходы по внедрению нового механизма финансового оздоровления проблемных предприятий АПК» (цитата по БелТА). Подробности, как водится, раскрыл «аграрный» вице-премьер Михаил Русый:

«Главой государства поддержаны предложения, которые были наработаны местными органами власти, госуправления, судебной властью. Местным органам власти, хозяйствующим субъектам и инвесторам мы даем хороший инструментарий для того, чтобы вовлекать в оборот неэффективные хозяйства. Это механизм, как разумно провести стратегию и договориться с кредиторами, чтобы, не привлекая каких-то дополнительных средств, за счет реструктуризации, пролонгации мировых соглашений создать эффективные комплексы, которые начнут зарабатывать и рассчитываться. Это никакое не списание средств».

Перескажу чиновничье многословие кратко: готовится указ (пока он в проекте), который должен позволить, никого не увольняя (а добросовестность работы в колхозах давно вошла в фольклор), сохраняя социальные гарантии, без судебных процедур и с сохранением профиля работы организаций, без финансовых вливаний со стороны, — вернуть прибыльность агропредприятиям. Про «отсутствие вливаний со стороны» — это хорошо сказано, это типа забота о бюджете. Возможно, даже долги будут не списывать, а «реструктуризировать» (модное слово, то же списание, только звучит бодрее). Но целевое финансирование-то все равно сохранится. Именно с такого примера я и начал статью.

Напомню, если кто забыл, что два года назад все это уже было: совещания у Лукашенко, реструктуризация долгов, процедуры банкротства и «новые финансовые механизмы» для агропредприятий. Но ничего особо не изменилось — иначе не пришлось бы возвращаться к этой теме, которая все более напоминает фильм «День сурка».

Хотя нет. Есть новшество, и оно принципиальное. Теперь полномочиями по финансовому оздоровлению агропредприятий без применения судебных процедур наделят председателей райисполкомов. И возможностей у них будет масса: например, право дополнительного выпуска акций сельхозорганизации на сумму задолженности перед кредиторами с последующей передачей их в собственность кредиторов (для банков и бюджета на условиях указа № 88). Есть долг? Выпустим бумажки на сумму долга, а принять их в качестве оплаты вам Лукашенко велит. Идеальная схема!

Еще в проекте указа прописана возможность эмиссии обл- и райисполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или передачи в ОАО «Агентство по управлению активами».

Наконец, все эти процессы можно растянуть на 8 лет: отсрочка на 3 года + последующая рассрочка на 5 лет. А там, глядишь, и власть поменяется или кредиторы обанкротятся. Ведь, цитирую: «На период финансового оздоровления (8 лет — по аналогии с периодом проведения санации) приостанавливается начисление процентов, неустойки, пеней».

Наконец, один пассаж заставил меня, без преувеличения, рыдать от счастья: «Кредиторы при конвертации задолженности сельхозорганизаций в акции получат право передачи их в доверительное управление в райисполком или в коммунальную собственность административно-территориальной единицы на безвозмездной основе». «Кому я должен — всем прощаю!» — эту незатейливую шутку я впервые услышал еще в классе, кажется, 5-м.

НОВЫЕ СОБСТВЕННИКИ УЖЕ В ПУТИ

Вишенка на торте: «Для последующей конвертации задолженности в акции разрешается преобразование унитарных предприятий в хозяйственные общества по упрощенной процедуре (без правоудостоверяющих документов)... Прописана возможность передачи действующему руководителю 25% плюс 1 акции по результатам реализации бизнес-плана при условии достижения эффективной деятельности сельскохозяйственной организации».

Знаете, вот я даже не сомневаюсь, что многие руководители исполкомов «вытянут» вверенные им агропредприятия. Во-первых, толковых чиновников на местах на самом деле больше, чем принято думать с высоты минского снобизма. Во-вторых, именно они лучше всех других знают скрытые резервы своих районов, местные рынки сбыта и источники ресурсов, знают, как заставить работать местных «аграрных пролетариев». Вот только делать они все это будут, лишь видя перед собой четкую перспективу получить эти самые агропредприятия в собственность, передать их детям и внукам.

Одна из схем трансферта собственности уже просматривается. Рай- и облисполкомы выпускают местные облигации, которые потом поступают в банки взамен «плохих» долгов агропредприятий. А убытки исполкомов, связанные с выплатами по этим «мусорным» облигациям, покрываются трансфертами из центра. Таким незатейливым способом государство выкупает за свои деньги убытки АПК. Но давайте вспомним старую истину: «государственных» денег не существует, это деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами.

Нельзя тут не упомянуть еще одного участника этих схем — созданное в 2016 году ОАО «Агентство по управлению активами». Его основная задача — поддержка сельхозпредприятий через выкуп соответствующих активов у банков, через участие в досудебном оздоровлении убыточных агропредприятий, организацию отсрочек по кредитам. Агентство мало того что обеспечено субвенциями государства до 2023 года, но и может получать прибыль за счет закрытой продажи облигаций облисполкомов Белагропромбанку.

Схем можно придумать много. Суть останется та же. Убыточность белорусского аграрного производства (рука не поднялась написать «аграрного бизнеса») покрывается из наших с вами карманов. Если не через рост цен на продукты (они и так уже дороже, чем у всех соседей), то через списание долгов, бюджетные дотации, исполкомовские облигации и прочие ухищрения. Ну а выиграют от всего этого новые собственники агропредприятий, которых по именам мы пока не знаем. Скорее всего, это сегодняшние местные чиновники в кургузых пиджачках, смиренно выслушивающие указания Лукашенко во время его многочисленных визитов «к земле».

Денис Лавникевич, Office Life