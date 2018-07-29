«Путин — враг народа»: сильные кадры с митингов в России 4 29.07.2018, 9:29

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Жители почти 90 городов России вышли на улицы.

В день, когда внимание многих россиян было обращено к старту Чемпионата мира по футболу, правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63. Почти три миллиона человек подписали петицию против этой реформы, которую уже принято называть антинародной. Госдуму (орган, оправдывающий сексуальные домогательства) это не остановило и закон приняли в первом чтении.

Вчера, 28 июля жители почти 90 городов России вышли на улицы, чтобы сказать власти — уберите руки от наших пенсий!

«МБХ медиа» проследило за всеми акциями протеста.

В Пятигорске администрация не разрешила людям высказать свое мнение, сославшись на ошибки в заявке на митинг. Тем не менее, вышло около 100 человек!

«Предатели, воры, подлецы». Так сегодня протестовала Пенза!

#Пенза

Около трёх тысяч пензенцев вышли на митинг протеста против пенсионной реформы, который прошёл 28 июля в сквере им. Дзержинского. Эта акция стала самой массовой за последнее время. Митинг превзошёл все предыдущие акции протеста не только по массовости, но и по накалу эмоций pic.twitter.com/LftHU0iij7 — Nina Lomskova (@NinaLomskova) 28 июля 2018 г.

В Салехарде около 300 человек вышли протестовать против пенсионной реформы правительства.

«Покойникам пенсия не нужна». В Саратове 2000 человек выступили против пенсионной реформы.

Даже сова пришла на митинг.

В Твери тоже протестовали! К палаткам, где можно было оставить свою подпись против антинародной реформы, выстроилась очередь.

«Сдохнем дружно на работе». В Смоленске на митинг против повышения пенсионного возраста вышло около 1000 человек.

Новороссийск — единственный город в Краснодарском крае, где не согласовали митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Но это не помешало члену коммунистической партии Джемали Гоголи выйти с одиночным пикетом в центр города. Как рассказал «МБХ медиа» Джемали, он стоял с плакатом «Нет пенсионной реформе Медведева», а рядом с ним стояла девушка Юлия Камнева с флагом СССР.

Полицейским такое соседство не понравилось, они решили, что активисты устроили митинг и забрали их в отделение. На обоих хотели составить протокол по ст. 1 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), но Джемали договорился, что протокол составят только на него. Камневу отпустили.

Возможно, опасаясь огласки, полицейские запрещали им делать фотографии около ОВД и требовали удалить фотографии, где виден протокол Джемали. Фотографии он не удалил. «Остроту ситуации добавляет то, — говорит Джемали, — что я член участковой избирательной комиссии с решающим голосом. Член комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Российской Федерации. Или прокурор края распишется в беззаконии или суд без учета этого в нарушение закона примет решение о наказании. Прекращение административного производства я не исключаю, но маловероятно».

Не осталась в стороне и родина вождя мировой революции.

В Ульяновске в рамках Всероссийской акции протеста прошёл митинг и шествие. В Акции приняло участие более 2500 ульяновцев! pic.twitter.com/ddHmAOCT6u — Куринный Алексей (@kurenny) 28 июля 2018 г.

На митинг в Брянске сегодня вышли две тысячи человек.

В Брянске проходит митинг против пенсионной реформы. Пришло около 2 тысяч человек pic.twitter.com/s2R3oCEOH1 — БрянскToday (@bryansktoday) 28 июля 2018 г.

Митинг с участием полутора тысяч человек прошел в Астрахани. Активисты вели прямой эфир в YouTube.

Омск: «Мы засиделись в обороне. Пора поднимать народ»

В Омске на митинг пришло около трех тысяч человек, несмотря на то, что добраться до разрешенной властями площадки у «Арены-Омск» многим горожанам было затруднительно — туда из центра города ходит только один маршрут общественного транспорта. Если не по количеству протестующих (1 июля их было больше, раза в два-три), то по накалу речей и реакции на них публики этот митинг превзошел все три предыдущих. Красные флаги по ходу выступлений обретали, кажется, грозный исконный смысл — цвет революции.

Депутат Черлакского райсовета Владимир Виниченко заявил: «Власть призналась устами министра Топилина, что эта реформа позволит ей сократить количество получателей пенсий на 5 миллионов человек. Что это, если не геноцид? Да, более мягкий по сравнению с Бухенвальдом. Но вдумайтесь: 5 миллионов человек они обрекают на голодную смерть. Эта акция протеста должна стать началом политического наступления, и митингами оно не должно ограничиваться. Мы, товарищи, засиделись в обороне. Сейчас собираем подписи: люди, которые в марте голосовали за Путина, испытывают глубочайшее разочарование. Они говорят: Мы пойдем на Москву. Хватит терпеть, надо поднимать народ на борьбу. Только наши сплоченность, единство, решительность позволят нам эту власть победить. В августе Путин приедет в Омск. Давайте встретим его достойно, как римские гладиаторы, плакатами: «Путин, приговоренные тобою к смерти приветствуют тебя».

Все выступавшие отмечали необходимость сплотиться, невзирая на политические разногласия, и объединиться против власти, которая «рассматривает своих граждан как рабов». Под лозунги «Путин и Медведев — позор России», «Голодный пенсионер — позор власти», «Поднять пенсионный возраст тем, кто голосовал за Путина», «МедвеПутов — в отставку», «Долой президента и правительство!» КПРФ собирала подписи за референдум против повышения пенсионного возраста, а Общественный городской совет — за «запрет партии „Единая Россия“, деятельность которой противоречит Конституции РФ».

Армавир.

Власти Армавира согласовали митинг на окраине города, но около 300 человек не поленились и приехали протестовать. Фото: прислано подписчиком через https://t.co/1PELhJQ5w8 pic.twitter.com/Cme8ulG8oc — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 июля 2018 г.

Как это было в Тамбове.

Жители Тамбова вишли на митинг против пенсионной реформы. Фото: прислано подписчиком через https://t.co/1PELhJQ5w8 pic.twitter.com/NJsf6YeXFk — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 июля 2018 г.

Видео с митинга в Калининграде

— К этому часу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в большинстве заявленных городов.

— Согласованные акции мало чем отличались друг от друга: красные замена, похожие лозунги и требования отставки правительства.

— Во всех городах митинги прошли достаточно мирно. Даже в Москве не было привычных рядов автозаков и «космонавтов». По данным МВД, в московской акции поучаствовали 6,5 тысяч человек. «Белый счетчик» насчитал 12 тысяч человек. А организаторы митинга из партии КПРФ называли цифру в 100 тысяч.

— Во Владимире задержали двух активистов местного штаба Навального.

«Православный царь» на митинге в Москве.

На митинг против повышения пенсионного возраста пришел православный царь национал-комунист. Бывает и такое pic.twitter.com/K4AtmW8Ehr — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 июля 2018 г.

В Белгороде на митинг против повышения пенсионного возраста пришло около 400 человек. Коммунисты планировали повести акцию в Центральном парке или возле музея-диорамы, но чиновники заявили, что в этих местах проводятся ремонтные работы и предложили организовать митинг возле авторынка, на выезде из областного центра, а затем позволили белгородцам собраться возле Дома Офицеров, расположенном чуть ближе к центру города.

Депутат горсовета Белгорода Александр Балакирев напомнил собравшимся слова Бориса Ельцина и заявил, что нынешние власти не собираются заботиться о благе народа:

— В 90-е годы Борис Ельцин на одном из выступлений сказал: «Забудьте, когда государство беспокоилось о вас!» Никто тогда не придал значение этим словам. И теперь каждый испытывает на своей шкуре правоту этих слов. Это не изменится до тех пор, пока люди не перестанут быть равнодушными и не будут, как говорил Аркадий Райкин «Смотреть один ящик, пока не сыграют в другой». Всем нужно объединяться и выступать. А у нас выходят на протесты лишь единицы! Если бы выходили не четыреста человек, а миллионы в каждом городе, то власть бы нас услышала, но люди сидят у «ящика» и равнодушны ко всему. Давно уже сказано, и довольно метко, что именно с согласия равнодушных творятся все беды на земле! Мы не должны сидеть сложа руки! — заявил депутат.

Координатор белгородского штаба Алексея Навального Евгений Карпов выступил на митинге и перечислил единороссов-депутатов Белгородской облдумы, проголосовавших за повышение пенсионного возраста и призвал не голосовать за них на выборах, а также призвал всех объединятся для защиты своих прав.

Псковский депутат Дуля с разорванным плакатом.

КПРФ сообщает, что на митинг в Барнауле пришли 1800 человек!

Алтайский край. Массовый митинг против пенсионной реформы прошел в Барнауле



Алтайский крайком КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста провел в Барнауле митинг против повышения пенсионного возраста, в котором приняли участие более 1800 жителей и гос...https://t.co/L6gO2L1NU0 pic.twitter.com/x6q0Yso9xM — КПРФ (@kprf) 28 июля 2018 г.

Казань. В сквере имени Тинчурина прошел согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. На акцию протеста пришли более 1000 человек. Люди с собой принесли плакаты с лозунгами «Нет пенсионной реформе Медведева», «Партию жуликов и воров к ответу», «Господдержку пенсионерам, а не олигархам».

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Псков. На митинге полицейские отобрали у депутата областного Собрания от КПРФ Виктора Дули плакаты с надписями «Путин — главные враг России» и «„Единая Россия“ голосует за грабеж народа» и разорвали их. Когда Дуля вышел на сцену и рассказал, что сотрудники сделали с плакатами, правоохранители пошли в его сторону, но протестующие плотно окружили его и не позволили его задержать. В общей сложности на акцию пришли около 250 человек.

«Не тех мы выбирали». В Гае, кажется, начали понимать

«Разве правительство должно принимать такие антинародные решения?». Бологое против пенсионной реформы

Сегодня в Бологое прошёл митинг за отмену пенсионной реформы и повышения ставки НДС. Власти МО "Бологовский район" удовлетворили просьбу организаторов https://t.co/lXuCGFC5Ge https://t.co/TX0us9iDMs — Ирина Фингерман (@ifinirina) 28 июля 2018 г.

Туапсе

Митинг против повышения пенсионного возраста в Туапсе. Видео: прислано подписчиком через https://t.co/1PELhJQ5w8 pic.twitter.com/5tG7ZSfB75 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 июля 2018 г.

Москва

Пермь.

Общегородской митинг в Нижнем Новгороде против повышения пенсионного возраста собрал более 500 человек. И это несмотря на жару, свыше 35 градусов и выходной день.

— Много молодёжи, кому совсем не безразлично, сколько лет доживать после работы до смерти. Звучали радикальные слова. Но это совсем не то, что пытаются найти правоохранители в таких речах. Речь идёт о будущем страны и о наших жизнях. Потому, что кто думает иначе, тот лицемерит, — сообщил нашему корреспонденту в Нижнем Новгороде заместитель регионального отделения общественной организации «Открытая Россия» Николай Николаев.

В Челябинске митинг против пенсионной реформы запомнится дракой. Пока двое мужчин дрались в сквере Колющенко, полицейские были заняты активистом из штаба Навального, который выкрикивал лозунги со сцены. Разнимать дерущихся пришлось коммунистам, которые организовали митинг.

Санкт-Петербург

Митинг в Санкт-Петербурге заканчивается словами «Ленин смог — сможем и мы!»

Петрозаводск. Митинг против повышения пенсионного возраста в собрал около 300 человек. Удивлением для самих организаторов стал отказ администрации Петрозаводска в согласовании проведения акции на площади Кирова в центре города. Обычно протестные акции КПРФ власти города разрешают проводить в любых местах. Видимо, горячая тема не позволила поступить также в этот раз. Митинг разрешили провести в городском гайд-парке в удаленном от скопления людей месте, в пойме реки Лососинки.

В целом же митинг пришел под общие слова о том, как плохо работает нынешняя власть и насколько хорошо жилось в СССР. О самой пенсионной реформе по существу говорили мало. Вся критика была написана на плакатах собравшихся: «Путин — враг народа», «Власти нужны тупые работяги», «Пенсия в гробу не нужна никому», «Чем меньше вас останется, тем больше нам достанется».

Митинг продлился час. В конце организаторы зачитали резолюцию, в которой пенсионная реформа названа геноцидом против россиян. Участники акции поставили свои подписи под документом.

Москва. Митинг официально закончился под звуки «Интернационала». Зюганов поблагодарил собравшихся и пообещал провести еще одну акцию. Ведущие просят участников митинга сдать реквизит.

На митинге в Санкт-Петербурге собралось около 500 человек и кошка Белка. Она тоже против повышения пенсионного возраста, ей тогда нечего будет кушать.

Еще Санкт-Петербург. Следующий оратор — председатель комитета общественных организаций при питерском КПРФ — разделил ответственность за реформу между Ельциным, Медведевым, Немцовым, Явлинским, Чубайсом и Гайдаром. Призывает уличными акциями давить на власть и нанести поражение «путинскому режиму».

В Орловской области 28 июля коммунисты не стали проводить митинг, чем разочаровали многих, кто хотел присоединиться к всероссийской акции протеста. Вместо этого члены КПРФ провели серию пикетов. Они прошли во всех районах города, но не было многочленными. В обкоме партии это связали с тем «лето, многие в отпусках». Помимо Орла, пикеты также прошли в Мценске, Болхове и Ливнах.

В орловском отделении «Справедливой России» уже успели раскритиковать местных коммунистов за их несостоятельность.

«Красные в очередной раз слились! Провели пикет вместо митинга! Покойся с миром КПРФ в Орловской области!», — заявил в своём фейсбуке лидер орловских справороссов Руслан Перелыгин.

Сами эсеры двумя днями ранее провели в Орле митинг против повышения пенсионного возраста. Впрочем, он собрал лишь чуть больше 100 человек. В партии это связали с неудачным местом — в Северном районе Орла. Многие пользователи соцсетей между тем отмечали, что о предстоящем митинге ничего не знали.

Отметим, что двумя неделями ранее Федерация профсоюзов Орловской области отчиталась о том, что собрала 37 тысяч подписей против пенсионной реформы правительства Дмитрия Медведева.

Ростов-на-Дону, Шахты, Таганрог, Новочеркасск! Ростовская область против антинародной реформы!

В Москве люди требуют спеть «Интернационал», но на сцене исполняют песни времен революции — «Братский союз и свобода» и «Варшавянка».

Вышли даже в Махачкале!

Санкт-Петербург. Выступает депутат и режиссер Владимир Бортко: «При Сталине таких людей называли врагами народа. А что делали с врагами народа?» Толпа кричит: «расстреливали!»

Барнаульские коммунисты провели митинг против повышения пенсионного возраста на улице Германа Титова По словам организаторов, в акции участвовали около 2 тысяч человек. В сквере установили большой баннер с изображениями алтайских депутатов от «Единой России», которые поддержали повышение пенсионного возраста в Госдуме, с подписью: «Позор таким депутатам».

Москва. Выступает Сергей Удальцов. Говорит, что сегодня на проспекте Сахарова людей больше, чем в 2012 году на Болотной площади. Даже без либералов. А коммунисты и левые силы — главные защитники народа. Шутит, что «Единая Россия» готовит заявку в Нобелевский комитет, чтобы получить премию за то, что они за один день смогли омолодить россиян на несколько лет.

«Вы не боги, мы не рабы!». В Петрозаводске на митинг против пенсионной реформы вышло около 300 человек.

Москва. На улице очень жарко во всех смыслах. Участники акции нашли применение для раздаточных агитационных материалов от партии КПРФ и стали делать из газет импровизированные головные уборы.

Курган требует отставки правительства и Медведева!

«Пенсионная реформа — ограбление народа! Народные избранники, чьи Вы слуги?». Так протестуют в Каменске.

В Вышнем Волочке тоже проходит митинг против пенсионной реформы.

Москва. Ведущий со сцены говорит, что большое количество людей не пускают на площадь. Полицейские ограничили проход на акцию из-за страха перед народным возмущением.

Москва.

Не менее 500 человек собрались в пермском Саду камней на митинг, организованный КПРФ. Такую оценку дал один из зрителей — председатель регионального отделения партии ПАРНАС Михаил Касимов.

«Мы не участвуем. Здесь нельзя трогать Путина», — пояснил «МБХ Медиа» свою непривычную роль Михаил Касимов.

С трибуны только что ушла лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова, Она критиковала власть, но не Путина.

В сотне метров от полицейского оцепления один из оперативников в штатском докладывал по мобильнику: «Я машину заберу. Тут человека на митинге задержали».

На митинг против повышения пенсионного возраста в Нижнем Тагиле вышло 500 человек.

Полицейские попытались задержать женщину с плакатом: «Упырь, верни пенсию». Но другие участники акции окружили правоохранителей и с криками отбили женщину.

Москва. На сцене член КПРФ призывает толпу скандировать: «Услышь нас, подлая власть». Говорит, что здесь собрались 100 тысяч человек. А Проспект Сахарова за последнее десятилетие никогда не видел такого количества людей. По другим, более скромным оценкам, на митинг пришли 12 тысяч.

На митинг против повышения пенсионного возраста в Нижнем Тагиле вышло 500 человек. Не обошлось и без конфликтных ситуаций с полицией!

А в Москве сейчас так. На акцию протеста вышли около 12 тысяч человек.

В Новосибирске прошел самый массовый за два месяца митинг против повышения пенсионного возраста. На площади Пименова собралось около двух тысяч человек. Со сцены призывали попрощаться с «медвепутами» и депутатами Госдумы и игнорировать выборы губернатора Новосибирской области.

Москва. На сцене выступает Зюганов. Сравнивает принятие законопроекта с Великой Отечественной войной и приватизацией: «Это не пенсионная реформа, это удар по российской государственности и путинской стабильности».

Новосибирск

«МБХ медиа» ведет трансляцию с митинга в Москве на проспекте Сахарова. В общей сложности на митинг на данный момент пришло около 12 тысяч человек.

Краснодар: «Народ держат за быдло, пока на улицы Краснодара не выйдут сотни тысяч людей, ничего не изменится, долой эту власть!» «Открытая Россия» тоже здесь. В основном люди среднего и пожилого возрастов. Привели детей. Очень много женщин. Наш корреспондент отмечает, что это лучшая организация оппозиционного митинга за несколько лет.

Три тысячи человек в Самаре вышли против пенсионной реформы! Очень много!

В Москве в 12.00 с улицы Маши Порываевой должно начаться согласованное шествие, которое плавно перетечет в митинг на проспекте Академика Сахарова. Люди скандируют: «Руки прочь от наших пенсий» и «Пенсионная реформа — геноцид народа». Отдельную колонну от партии КПРФ возглавит Геннадий Зюганов.

Москва, проспект Сахарова.

Единственный, кто доживет до пенсии — Кощей Бесмертный. Так протестует Волгоград!

Москва, проспект Сахарова

Продолжается митинг в Екатеринбурге. Присутствует по разным данным от 5 до 10 тысяч человек. Доминирует символика КПРФ. Кроме того, заметны Левый фронт и Яблоко. Среди выступавших были Константин Киселев — лидер списка Яблока на выборах в гордуму Екатеринбурга 9 сентября, Наталья Крылова — лидер оппозиции Асбеста (у них сегодня же будет свой митинг), один из лидеров Левого фронта в Екатеринбурге Константин Анисимов и множество представителей КПРФ и их организация-побратимов. В том числе депутат ЗакСобрания Свердловской области Александр Ивачев.

Звучит множество лозунгов против Единой России, Медведева и Путина.

Саранск против пенсионной реформы. Среди митингующих есть члены «Открытой России»

Тем временем москвичи собираются на проспекте Сахарова.

Дальний Восток уже все. Все митинги, организованные КПРФ, закончились. В Хабаровске в акции приняли участие около 400 человек. Во Владивостоке, по данным МВД Приморского края, на митинге собралось около 300 человек. Среди которых были туристы из Китая, которых, по всей видимости, привлекла красная атрибутика братьев-коммунистов.

В Краснодаре начался митинг в Чистяковской роще. Наш корреспондент передает, что люди приехали более, чем из 30 районов, пришло более 1000 человек. Была информация от КПРФ, что по дороге задержали 6 автобусов из районов. Также КПРФ собирают подписи против пенсионной реформы.

Десятки городов выходят на улицы, чтобы выразить свой протест. Ставрополь не исключение!

В Москве митинг против увеличения пенсионного возраста начнется только в 13.00, но у входа на проспект Сахарова уже сейчас скапливаются очереди. На улицу вышли около 3 тысяч человек.

Сергиев Посад против пенсионной реформы!

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали одного из протестующих за слишком эмоциональное выступление, во время которого он выругался. Сотрудники отвели его в служебную машину и вызвали на помощь ОМОН, так как часть людей стала собираться возле автомобиля с требованием освободить молодого человека. Люди продолжали стоять даже после окончания митинга. Через некоторое время молодого человека отпустили, составив на него протокол о мелком хулиганстве.

Если людей ни во что не ставить, еще и не столько выйдет!

Новосибирск тоже против антинародной пенсионной реформы

Митинг в Южно-Сахалинске не согласовали, но людям это не мешает выступать против «геноцида».

Екатеринбург скандирует: «ЕдРо — в помойное ведро»

На акции в Красноярске, которую организовала КПРФ, полицейские не пускали представителей других оппозиционных движений. Сотрудники отказались пропустить координатора местного движения «Открытая Россия» Руслана Руденко, который пришел с желтым флагом. На нем изображен президент Владимир Путин с надписью «#надоел». На мероприятие пришло более 300 человек. Задержаний не было.

На митинге в Екатеринбурге появилась доска позора с депутатами, которые хотят лишить людей нормальной старости.

Самара.

Хорошее выступление на митинге в Чите.

Одним из первых городов, открывших всероссийскую акцию протеста, стал город Владивосток. Выразить свое принципиальное несогласие с реформами правительства пришло более трех тысяч человек.

К 10 утра акции уже закончились на Дальнем Востоке. Во Владивостоке задержали двух волонтеров штаба Алексея Навального. В других городах спокойнее: в Новосибирске, Иркутске и на Сахалине митинги собрали до нескольких тысяч человек, акции прошли без вмешательства полиции.